Аршавин признался, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин рассказал, что после завершения спортивной карьеры не прочитал ни одной книги. Об этом он заявил на Дне московского спорта.

«После окончания карьеры не прочитал ни одной книги. Но вам так делать не советую», — сказал Аршавин.

Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2018 году. За время выступлений он играл за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе «Зенита» он становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а со сборной России завоевал бронзу Евро-2008.

Ранее Аршавин иронично ответил на обвинения в допинге на Евро-2008 от экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта. Спортсмен признался, что сам был удивлён своей выносливостью в том матче, и отметил, что допинг в футболе – редкость из-за его нециклического характера.