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Регион
4 июня, 12:35

«Я сам не понял, как бегал»: Аршавин иронично прокомментировал намёки ван дер Варта

Аршавин иронично ответил ван дер Варту на обвинения в допинге на Евро-2008

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью FONBET ответил на обвинения в допинге на Евро-2008 от экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта. Спортсмен признался, что сам был удивлён своей выносливостью в том матче, и отметил, что допинг в футболе – редкость из-за его нециклического характера.

«Я сам не понял, как я бегал в том матче. Для меня самого удивительно», — сказал Аршавин.

Рафаэль Ван дер Ваарт ранее высказывал предположения о возможном употреблении допинга российскими футболистами на Евро-2008. По его словам, в дополнительное время матча команда демонстрировала необычайную выносливость, и он связывал это с «допинговой историей в России».

Игра, состоявшаяся летом 2008 года, завершилась в основное время со счётом 1:1. В овертайме сборная России забила два гола, что позволило ей выйти в полуфинал, где она уступила Испании. Тем не менее, благодаря регламенту турнира, российская команда получила бронзовые медали.

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А ранее Аршавин оценил перспективы возвращения национального флага и гимна на международные футбольные турниры. По его мнению, в футболе это произойдёт нескоро.

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Наталья Демьянова
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