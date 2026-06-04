«Я сам не понял, как бегал»: Аршавин иронично прокомментировал намёки ван дер Варта

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью FONBET ответил на обвинения в допинге на Евро-2008 от экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта. Спортсмен признался, что сам был удивлён своей выносливостью в том матче, и отметил, что допинг в футболе – редкость из-за его нециклического характера.

«Я сам не понял, как я бегал в том матче. Для меня самого удивительно», — сказал Аршавин.

Рафаэль Ван дер Ваарт ранее высказывал предположения о возможном употреблении допинга российскими футболистами на Евро-2008. По его словам, в дополнительное время матча команда демонстрировала необычайную выносливость, и он связывал это с «допинговой историей в России».

Игра, состоявшаяся летом 2008 года, завершилась в основное время со счётом 1:1. В овертайме сборная России забила два гола, что позволило ей выйти в полуфинал, где она уступила Испании. Тем не менее, благодаря регламенту турнира, российская команда получила бронзовые медали.

А ранее Аршавин оценил перспективы возвращения национального флага и гимна на международные футбольные турниры. По его мнению, в футболе это произойдёт нескоро.