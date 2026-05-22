В Сети обсуждают сходство 20-летнего сына Аршавина со знаменитым отцом
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv
Пользователи интернета заметили поразительное сходство 20-летнего Артёма Аршавина с его отцом, бывшим футболистом Андреем Аршавиным. Фотографию молодого человека в соцсетях опубликовала его мать, телеведущая Юлия Барановская. Сын спортсмена вместе с матерью отправился на отдых в Мексику.
В сети сравнили сына Аршавина с его легендарным отцом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv
На опубликованных снимках Артём и Юлия запечатлены сидящими в лодке, а также позирующими на фоне кактуса. Подписчики бывшей супруги экс-капитана сборной России оставили множество комментариев. Большинство из них отметили, что юноша сильно напоминает отца.
«На первой секунде подумала, это Аршавин-старший. Даже глаз задёргался», — написала одна из пользовательниц. Другие назвали его копией Андрея, а также добавили, что он очень красивый.
Ранее футболист Андрей Аршавин и телеведущая Юлия Барановская встретились на праздновании 18-летия их дочери Яны. Торжество прошло в кругу семьи и близких друзей в одном из ресторанов. С поздравлениями в адрес именинницы выступил её отец. На мероприятии присутствовали члены семьи телеведущей, включая её родителей Татьяну Владимировну и Геннадия Ивановича, а также брат и сестра Яны. В день праздника телеведущая вспомнила момент рождения дочери в Санкт-Петербурге. Она заявила, что в роддоме сопротивлялась и отказывалась ехать в операционную, так как считала, что 35 недель и 6 дней — слишком рано для родов. По её словам, поездка домой проходила в розовом лимузине, а ребёнок тогда носил другое имя — Алина.
