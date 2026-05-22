В Сети обсуждают сходство 20-летнего сына Аршавина со знаменитым отцом

Ранее футболист Андрей Аршавин и телеведущая Юлия Барановская встретились на праздновании 18-летия их дочери Яны. Торжество прошло в кругу семьи и близких друзей в одном из ресторанов. С поздравлениями в адрес именинницы выступил её отец. На мероприятии присутствовали члены семьи телеведущей, включая её родителей Татьяну Владимировну и Геннадия Ивановича, а также брат и сестра Яны. В день праздника телеведущая вспомнила момент рождения дочери в Санкт-Петербурге. Она заявила, что в роддоме сопротивлялась и отказывалась ехать в операционную, так как считала, что 35 недель и 6 дней — слишком рано для родов. По её словам, поездка домой проходила в розовом лимузине, а ребёнок тогда носил другое имя — Алина.