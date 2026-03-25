Аршавин третий год не может продать роскошный особняк за ₽170 млн в Петербурге

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не может реализовать свой особняк в Санкт-Петербурге уже третий год. Риелторы видят главную проблему в завышенной цене.

Трёхэтажное здание площадью почти 400 квадратных метров расположено в коттеджном посёлке в Коломяги, недалеко от станции метро «Удельная». Внутри — сауна, гардеробные, просторная кухня-гостиная и несколько спален.

Впервые объект выставили на продажу в 2023 году после развода Аршавина с супругой Алисой Казьминой. Изначально цена составляла 150 миллионов рублей, а с недавнего времени достигла 169,9 миллиона. При этом сам футболист покупал дом за 20 миллионов.

Как объяснил «КП-Петербург» риэлтор Иван Черкасов, рыночная стоимость особняка оценивается примерно в 120 миллионов рублей — разница с запрашиваемой ценой слишком велика. Кроме того, потенциальных покупателей может отпугивать запустение фасада и устаревший дизайн внутренних помещений.

