Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 10:12

Аршавин третий год не может продать роскошный особняк за ₽170 млн в Петербурге

Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не может реализовать свой особняк в Санкт-Петербурге уже третий год. Риелторы видят главную проблему в завышенной цене.

Трёхэтажное здание площадью почти 400 квадратных метров расположено в коттеджном посёлке в Коломяги, недалеко от станции метро «Удельная». Внутри — сауна, гардеробные, просторная кухня-гостиная и несколько спален.

Впервые объект выставили на продажу в 2023 году после развода Аршавина с супругой Алисой Казьминой. Изначально цена составляла 150 миллионов рублей, а с недавнего времени достигла 169,9 миллиона. При этом сам футболист покупал дом за 20 миллионов.

Как объяснил «КП-Петербург» риэлтор Иван Черкасов, рыночная стоимость особняка оценивается примерно в 120 миллионов рублей — разница с запрашиваемой ценой слишком велика. Кроме того, потенциальных покупателей может отпугивать запустение фасада и устаревший дизайн внутренних помещений.

Скупые миллионеры: Как Аршавин, Родригез и другие звёздные отцы экономят на алиментах

Ранее Life.ru рассказывал, что суд Москвы удовлетворил иск Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской. Как сообщила в январе пресс-служба портала столичных судов общей юрисдикции, размер алиментов на содержание общих детей экс-супругов будет уменьшен. О каких именно суммах идёт речь — неизвестно.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Андрей Аршавин
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar