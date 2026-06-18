Узбекские болельщики устроили Аршавину королевский приём на трибунах ЧМ и страшно его засмущали

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин попал в объятия болельщиков из Узбекистана на ЧМ-2026. Тёплый приём легендарному спортсмену устроили прямо на трибуне стадиона.

Андрея Аршавина чествуют на трибунах. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nodirjon_tuychiyev

Фанаты принялись скандировать фамилию экс-игрока. Ему на плечи накинули национальный флаг и предложили вместе наблюдать за ходом встречи.

«Я стесняюсь!» — искренне и смущённо отреагировал Аршавин на столь бурное проявление эмоций. При этом он дал понять, что не возражает против такого соседства и внимания.

Ранее Life.ru рассказывал, как вингер сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев вписал своё имя в историю, забив первый мяч сборной Узбекистана на чемпионатах мира. На 61-й минуте встречи с командой Колумбии правый вингер турецкого «Истанбул Башакшехир» поразил ворота соперника и отправил в камеру эмоциональный воздушный поцелуй. Для победы этого оказалось недостаточно: игра закончилась со счётом 3:1 в пользу колумбийцев. 22-летний экс-игрок ЦСКА провёл за национальную команду 33 матча, отличившись девять раз и оформив два ассиста. Далее узбекскую сборную ждут игры с Португалией 23 июня и ДР Конго 28 июня.