Батраков забил первый «батрагол» за «Галатасарай»

Футболист Алексей Батраков открыл счёт в матче «Галатасарая» с «Барселоной» в Лиге чемпионов. К 34-й минуте хозяева вели 2:0 после голов российского полузащитника и Барыша Алпера Йылмаза.

Батраков забил на 28-й минуте домашней встречи второго тура общего этапа турнира. Шесть минут спустя Йылмаз отправил в ворота каталонцев второй мяч. Матч проходит 13 октября на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Ранее московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв казанский «Рубин» в заключительном матче 10-го тура. Встреча в Казани завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Эта победа стала для команды шестой подряд в чемпионате и позволила ей возглавить гонку за лидерство.