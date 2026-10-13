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Регион
Опубликовано 13 октября, 22:48

Батраков забил первый «батрагол» за «Галатасарай»

Батраков забил первый гол за «Галатасарай» в матче с «Барселоной»

Обложка © X / Galatasaray SK

Обложка © X / Galatasaray SK

Футболист Алексей Батраков открыл счёт в матче «Галатасарая» с «Барселоной» в Лиге чемпионов. К 34-й минуте хозяева вели 2:0 после голов российского полузащитника и Барыша Алпера Йылмаза.

Батраков забил на 28-й минуте домашней встречи второго тура общего этапа турнира. Шесть минут спустя Йылмаз отправил в ворота каталонцев второй мяч. Матч проходит 13 октября на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

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Ранее московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв казанский «Рубин» в заключительном матче 10-го тура. Встреча в Казани завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Эта победа стала для команды шестой подряд в чемпионате и позволила ей возглавить гонку за лидерство.

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Тимур Хингеев
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