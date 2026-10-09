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Регион
Опубликовано 9 октября, 21:18

Российский талант зажигает в Турции: Батраков оформил второй ассист за «Галатасарай»

Батраков сделал голевую передачу в матче «Галатасарая» с «Касымпашой»

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков отметился голевой передачей в матче седьмого тура чемпионата Турции против «Касымпаши». После подачи 21-летнего россиянина со штрафного мяч в ворота соперника отправил защитник Абдюлькерим Бардакджи.

Для Батракова эта встреча стала шестой в составе стамбульского клуба во всех турнирах. За это время футболист записал на свой счёт две результативные передачи.

До этого матча «Галатасарай» занимал второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям новичку Суперлиги «Амедспору».

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Напомним, летом 2026 года Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива». С турецким клубом российский полузащитник заключил пятилетний контракт. До переезда в Стамбул он провёл за основную команду железнодорожников 84 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 23 голевые передачи.

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Никита Никонов
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