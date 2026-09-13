«Галатасарай» обыграл «Коджаэлиспор» благодаря пасу Батракова

Первый голевой пас Алексея Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Коджаэлиспор» в матче пятого тура чемпионата Турции. Вышедший на замену российский полузащитник ассистировал Абдюлькериму Бардакджи, который на 71-й минуте принёс хозяевам победу — 1:0.

Батраков появился на поле в начале второго тайма — на 59-й минуте. Спустя 12 минут он принял участие в решающей атаке и отдал результативную передачу на защитника. Для 21-летнего футболиста это была четвёртая игра за «Галатасарай» после перехода из московского «Локомотива».

«Галатасарай» набрал 13 очков и продолжает возглавлять таблицу после пяти туров. Следующую встречу команда проведёт 19 сентября против «Трабзонспора».

А ранее «Краснодар» завершил матч восьмого тура Российской премьер-лиги с тольяттинским «Акроном» со счётом 1:1 и сохранил первое место в чемпионате. Гости вышли вперёд уже на 13-й минуте. Константин Марадишвили отправил мяч в ворота хозяев, после чего «Акрон» удерживал преимущество почти до конца встречи. «Краснодар» сравнял счёт на 87-й минуте благодаря голу Хуана Боселли. Оставшегося времени командам не хватило, чтобы изменить результат.