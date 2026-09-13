«Краснодар» сыграл вничью с «Акроном» и сохранил лидерство в РПЛ

«Краснодар» завершил матч восьмого тура Российской премьер-лиги с тольяттинским «Акроном» со счётом 1:1 и сохранил первое место в чемпионате. Встреча прошла в Краснодаре.

Гости вышли вперёд уже на 13-й минуте. Константин Марадишвили отправил мяч в ворота хозяев, после чего «Акрон» удерживал преимущество почти до конца встречи.

«Краснодар» сравнял счёт на 87-й минуте благодаря голу Хуана Боселли. Оставшегося времени командам не хватило, чтобы изменить результат.

Краснодарский клуб продолжает сезон без поражений. В восьми турах РПЛ команда одержала шесть побед и дважды сыграла вничью. Ещё три победы «Краснодар» одержал на групповом этапе «пути РПЛ» Кубка России.

После матча команда сохранила лидерство в чемпионате с 20 очками. Московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА отстают на четыре балла. «Акрон» набрал пять очков и занимает 14-е место.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. «Краснодар» сыграет на выезде с «Оренбургом», а тольяттинский клуб примет грозненский «Ахмат».

Ранее московский «Спартак» победил «Ростов» со счётом 3:0 в восьмом туре РПЛ. Голы забили Жедсон Фернандеш, Пабло Солари и Никита Массалыга, а в концовке встречи ростовчанин Константин Кучаев получил вторую жёлтую карточку. После этой победы красно-белые набрали 16 очков и поднялись на вторую строчку таблицы, а «Ростов» с восемью баллами остался на 12-м месте. Следующий матч «Спартак» проведёт 16 сентября против «Факела», а ростовская команда 17 сентября встретится дома с московским «Динамо».