Кубок России — 2026/27: расписание, результаты и таблицы группового этапа

Групповой этап Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27 начинается 4 августа. В первом туре состоится московское дерби «Локомотив» — ЦСКА, «Зенит» примет «Балтику», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».

Life.ru публикует полное расписание Кубка России, результаты матчей и актуальные таблицы всех четырёх групп. Страница будет обновляться после каждого игрового дня.

Последнее обновление: 3 августа 2026 года, 17:24 мск.

РФС утвердил точное расписание первых трёх туров. Матчи пройдут 4–5 августа, 18–20 августа и 1–3 сентября. Оставшиеся туры запланированы на 13–15 и 27–29 октября, а также на 24–26 ноября. Финал Кубка России состоится 6 июня 2027 года.

Действующим обладателем трофея является московский «Спартак». В финале прошлого сезона красно-белые сыграли с «Краснодаром» вничью 1:1 и победили в серии пенальти — 4:3.

Группы Кубка России — 2026/27

В групповом этапе Пути РПЛ участвуют 16 команд. Они разделены на четыре группы по четыре клуба.

Группа А: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».

Группа B: «Краснодар», московское «Динамо», «Ахмат», «Факел».

Группа C: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо».

Группа D: «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон».

Каждая команда проведёт по шесть встреч — по две с каждым соперником в группе. Всего на групповом этапе состоится 48 матчей.

Расписание и результаты Кубка России — 2026/27

Время начала матчей указано по Москве. Результаты будут добавляться сразу после завершения игр.

Первый тур

4 августа, 16:15: «Акрон» — «Ростов»

4 августа, 18:30: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

4 августа, 18:30: «Родина» — «Рубин»

4 августа, 20:45: «Локомотив» — ЦСКА

5 августа, 18:30: «Спартак» — «Оренбург»

5 августа, 18:30: «Факел» — «Динамо» Москв

5 августа, 20:45: «Краснодар» — «Ахмат»

5 августа, 20:45: «Зенит» — «Балтика»

Первый тур. Расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2026/27 на 4–5 августа: даты, время начала встреч, группы и место для внесения результатов. Инфографика © Life.ru

Расписание первого тура подтверждено Российским футбольным союзом.

Второй тур

18 августа, 18:30: ЦСКА — «Акрон»

18 августа, 18:30: «Родина» — «Оренбург»

18 августа, 20:45: «Ростов» — «Локомотив»

18 августа, 20:45: «Ахмат» — «Факел»

19 августа, 16:15: «Крылья Советов» — «Зенит»

19 августа, 18:30: «Рубин» — «Спартак»

19 августа, 20:45: «Динамо» Москва — «Краснодар»

20 августа, 20:45: «Балтика» — «Динамо» Махачкала

Второй тур. Расписание матчей Кубка России — 2026/27 на 18–20 августа с указанием групп, соперников, времени начала игр и результатов. Инфографика © Life.ru

Третий тур

1 сентября, 16:15: «Акрон» — «Локомотив»

1 сентября, 18:30: «Факел» — «Краснодар»

1 сентября, 20:45: «Ростов» — ЦСКА

2 сентября, 16:15: «Оренбург» — «Рубин»

2 сентября, 18:30: «Зенит» — «Динамо» Махачкала

2 сентября, 20:45: «Спартак» — «Родина»

2 сентября, 20:45: «Балтика» — «Крылья Советов»

3 сентября, 19:30: «Динамо» Москва — «Ахмат»

Третий тур. Календарь третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/27: матчи команд из групп А, B, C и D пройдут 1–3 сентября. Инфографика © Life.ru

Точное время всех матчей первых трёх туров уже утверждено РФС.

Четвёртый тур

Матчи пройдут с 13 по 15 октября. Точные даты и время начала отдельных встреч РФС объявит позднее.

13–15 октября: «Родина» — «Спартак»

13–15 октября: «Рубин» — «Оренбург»

13–15 октября: «Краснодар» — «Факел»

13–15 октября: «Ахмат» — «Динамо» Москва

13–15 октября: «Крылья Советов» — «Балтика»

13–15 октября: «Динамо» Махачкала — «Зенит»

13–15 октября: ЦСКА — «Ростов»

13–15 октября: «Локомотив» — «Акрон»

Четвёртый тур. Расписание четвёртого тура Кубка России — 2026/27. Матчи группового этапа запланированы на 13–15 октября, точные время и результаты будут добавлены позднее. Инфографика © Life.ru

Пятый тур

Матчи пройдут с 27 по 29 октября.

27–29 октября: «Спартак» — «Рубин»

27–29 октября: «Оренбург» — «Родина»

27–29 октября: «Краснодар» — «Динамо» Москва

27–29 октября: «Факел» — «Ахмат»

27–29 октября: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала

27–29 октября: «Балтика» — «Зенит»

27–29 октября: ЦСКА — «Локомотив»

27–29 октября: «Ростов» — «Акрон»

Пятый тур. Календарь пятого тура Кубка России — 2026/27: восемь матчей групп А–D пройдут с 27 по 29 октября. Инфографика © Life.ru

Шестой тур

Заключительные матчи группового этапа состоятся с 24 по 26 ноября.

24–26 ноября: «Оренбург» — «Спартак»

24–26 ноября: «Рубин» — «Родина»

24–26 ноября: «Ахмат» — «Краснодар»

24–26 ноября: «Динамо» Москва — «Факел»

24–26 ноября: «Динамо» Махачкала — «Балтика»

24–26 ноября: «Зенит» — «Крылья Советов»

24–26 ноября: «Локомотив» — «Ростов»

24–26 ноября: «Акрон» — ЦСКА

Шестой тур. Расписание заключительного тура группового этапа Кубка России — 2026/27. Матчи состоятся 24–26 ноября и определят итоговое положение команд в группах. Инфографика © Life.ru

Пары четвёртого, пятого и шестого туров уже определены, но точное время начала матчей пока не опубликовано.

Турнирные таблицы Кубка России — 2026/27

До начала первого тура все команды имеют по ноль очков. Порядок клубов в таблицах пока не отражает их спортивного положения.

Обозначения: И — игры,

В — победы в основное время,

ВП — победы по пенальти,

П — поражения в основное время,

ПП — поражения по пенальти,

М — мячи,

О — очки.

Турнирная таблица Кубка России — 2026/27. Инфографика © Life.ru

Турнирная таблица Кубка России — 2026/27. Инфографика © Life.ru

Актуальные стартовые показатели команд подтверждаются официальной турнирной страницей РФС.

Как начисляются очки в Кубке России

На групповом этапе Кубка России не бывает матчей, которые заканчиваются простой ничьей. Если после 90 минут счёт равный, команды сразу проводят серию пенальти.

За победу в основное время команда получает три очка. Победа по пенальти приносит два очка, поражение по пенальти — одно. За поражение в основное время очки не начисляются.

При равенстве очков учитываются результаты личных встреч, количество побед в основное время, разница мячей, число забитых голов и дисциплинарные показатели. Если все критерии совпадут, итоговые места определят жеребьёвкой.

Кто выходит из группы Кубка России

Команды, занявшие первое и второе места, продолжают борьбу в верхней сетке Пути РПЛ.

Клуб, ставший третьим, переходит в нижнюю сетку, где встретится с представителем Пути регионов.

Команда, занявшая четвёртое место, завершает участие в Кубке России.

Что изменилось в Кубке России в сезоне-2026/27

Со второй стадии плей-офф начинается с 1/8 финала. Прежнее название «Суперфинал» больше не используется: единственная решающая встреча турнира теперь называется финалом.

В 1/8 финала Пути РПЛ первый матч на своём поле проводит команда, занявшая второе место в группе. В четвертьфиналах и полуфиналах хозяином первой встречи становится клуб, который набрал меньше очков на групповом этапе.

Первые матчи 1/8 финала Пути РПЛ запланированы на 3 марта 2027 года, ответные — на 17 марта. Четвертьфиналы пройдут 7 и 21 апреля, полуфиналы — 5 и 19 мая. Финал состоится 6 июня.

Где смотреть Кубок России — 2026/27

Прямые трансляции матчей Кубка России показывают телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. Онлайн-эфиры, записи игр, обзоры и лучшие моменты публикуются на сайтах «Матч ТВ» и Sportbox.

Точный телеканал для каждой встречи следует проверять в программе передач перед началом игрового дня. Все восемь матчей первого тура уже присутствуют в расписании трансляций «Матч ТВ».

Путь регионов Кубка России — 2026/27

Параллельно с групповым этапом клубов РПЛ проводится Путь регионов. В нём играют команды Первой и Второй лиг, любительские клубы и представители медиафутбола.

Первый раунд состоялся 28–30 июля. Второй раунд запланирован на 11–13 августа, третий — на 25–27 августа, четвёртый — на 8–10 сентября, пятый — на 14–16 октября, шестой — на 3–5 ноября.

Расписание, результаты и полная сетка Пути регионов Кубка России — 2026/27 собраны в отдельном материале Life.ru.

Частые вопросы

Когда начинается групповой этап Кубка России — 2026/27?

Первые матчи состоятся 4 августа 2026 года. «Акрон» сыграет с «Ростовом», махачкалинское «Динамо» — с «Крыльями Советов», «Родина» — с «Рубином», а «Локомотив» — с ЦСКА.

Когда играет «Спартак» в Кубке России?

Первый матч «Спартака» состоится 5 августа. Красно-белые примут «Оренбург», начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

Когда играет «Зенит» в Кубке России?

«Зенит» начнёт турнир 5 августа домашним матчем с «Балтикой». Игра начнётся в 20:45 мск.

Когда состоится матч «Локомотив» — ЦСКА?

Московское дерби пройдёт 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Сколько матчей проводят команды на групповом этапе?

Каждая команда играет шесть матчей: по одной домашней и одной гостевой встрече с каждым из трёх соперников.

Сколько команд выходит из каждой группы?

Две лучшие команды переходят в верхнюю сетку Пути РПЛ. Третья команда попадает в нижнюю сетку, четвёртая выбывает.

Бывают ли ничьи в Кубке России?

Если основное время заканчивается вничью, проводится серия пенальти. Победитель серии получает два очка, проигравший — одно.

Когда завершится групповой этап Кубка России?

Матчи шестого тура пройдут с 24 по 26 ноября 2026 года.

Когда пройдёт финал Кубка России — 2026/27?

Решающий матч состоится 6 июня 2027 года.

Кто выиграл Кубок России в прошлом сезоне?

Победителем сезона-2025/26 стал московский «Спартак», обыгравший «Краснодар» в серии пенальти.