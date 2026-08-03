Кубок России — 2026/27: расписание, результаты и таблицы группового этапа
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Кубок России по футболу 2026/27: календарь всех туров Пути РПЛ, результаты матчей, состав групп, актуальные таблицы, регламент и где смотреть игры.
Обложка © ТАСС/Екатерина Мещерякова/ТАСС
Групповой этап Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27 начинается 4 августа. В первом туре состоится московское дерби «Локомотив» — ЦСКА, «Зенит» примет «Балтику», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».
Life.ru публикует полное расписание Кубка России, результаты матчей и актуальные таблицы всех четырёх групп. Страница будет обновляться после каждого игрового дня.
Последнее обновление: 3 августа 2026 года, 17:24 мск.
РФС утвердил точное расписание первых трёх туров. Матчи пройдут 4–5 августа, 18–20 августа и 1–3 сентября. Оставшиеся туры запланированы на 13–15 и 27–29 октября, а также на 24–26 ноября. Финал Кубка России состоится 6 июня 2027 года.
Действующим обладателем трофея является московский «Спартак». В финале прошлого сезона красно-белые сыграли с «Краснодаром» вничью 1:1 и победили в серии пенальти — 4:3.
Группы Кубка России — 2026/27
В групповом этапе Пути РПЛ участвуют 16 команд. Они разделены на четыре группы по четыре клуба.
- Группа А: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».
- Группа B: «Краснодар», московское «Динамо», «Ахмат», «Факел».
- Группа C: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо».
- Группа D: «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон».
Каждая команда проведёт по шесть встреч — по две с каждым соперником в группе. Всего на групповом этапе состоится 48 матчей.
Расписание и результаты Кубка России — 2026/27
Время начала матчей указано по Москве. Результаты будут добавляться сразу после завершения игр.
Первый тур
4 августа, 16:15: «Акрон» — «Ростов»
4 августа, 18:30: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
4 августа, 18:30: «Родина» — «Рубин»
4 августа, 20:45: «Локомотив» — ЦСКА
5 августа, 18:30: «Спартак» — «Оренбург»
5 августа, 18:30: «Факел» — «Динамо» Москв
5 августа, 20:45: «Краснодар» — «Ахмат»
5 августа, 20:45: «Зенит» — «Балтика»
Первый тур. Расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2026/27 на 4–5 августа: даты, время начала встреч, группы и место для внесения результатов. Инфографика © Life.ru
Расписание первого тура подтверждено Российским футбольным союзом.
Второй тур
18 августа, 18:30: ЦСКА — «Акрон»
18 августа, 18:30: «Родина» — «Оренбург»
18 августа, 20:45: «Ростов» — «Локомотив»
18 августа, 20:45: «Ахмат» — «Факел»
19 августа, 16:15: «Крылья Советов» — «Зенит»
19 августа, 18:30: «Рубин» — «Спартак»
19 августа, 20:45: «Динамо» Москва — «Краснодар»
20 августа, 20:45: «Балтика» — «Динамо» Махачкала
Второй тур. Расписание матчей Кубка России — 2026/27 на 18–20 августа с указанием групп, соперников, времени начала игр и результатов. Инфографика © Life.ru
Третий тур
1 сентября, 16:15: «Акрон» — «Локомотив»
1 сентября, 18:30: «Факел» — «Краснодар»
1 сентября, 20:45: «Ростов» — ЦСКА
2 сентября, 16:15: «Оренбург» — «Рубин»
2 сентября, 18:30: «Зенит» — «Динамо» Махачкала
2 сентября, 20:45: «Спартак» — «Родина»
2 сентября, 20:45: «Балтика» — «Крылья Советов»
3 сентября, 19:30: «Динамо» Москва — «Ахмат»
Третий тур. Календарь третьего тура группового этапа Кубка России — 2026/27: матчи команд из групп А, B, C и D пройдут 1–3 сентября. Инфографика © Life.ru
Точное время всех матчей первых трёх туров уже утверждено РФС.
Четвёртый тур
Матчи пройдут с 13 по 15 октября. Точные даты и время начала отдельных встреч РФС объявит позднее.
13–15 октября: «Родина» — «Спартак»
13–15 октября: «Рубин» — «Оренбург»
13–15 октября: «Краснодар» — «Факел»
13–15 октября: «Ахмат» — «Динамо» Москва
13–15 октября: «Крылья Советов» — «Балтика»
13–15 октября: «Динамо» Махачкала — «Зенит»
13–15 октября: ЦСКА — «Ростов»
13–15 октября: «Локомотив» — «Акрон»
Четвёртый тур. Расписание четвёртого тура Кубка России — 2026/27. Матчи группового этапа запланированы на 13–15 октября, точные время и результаты будут добавлены позднее. Инфографика © Life.ru
Пятый тур
Матчи пройдут с 27 по 29 октября.
27–29 октября: «Спартак» — «Рубин»
27–29 октября: «Оренбург» — «Родина»
27–29 октября: «Краснодар» — «Динамо» Москва
27–29 октября: «Факел» — «Ахмат»
27–29 октября: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала
27–29 октября: «Балтика» — «Зенит»
27–29 октября: ЦСКА — «Локомотив»
27–29 октября: «Ростов» — «Акрон»
Пятый тур. Календарь пятого тура Кубка России — 2026/27: восемь матчей групп А–D пройдут с 27 по 29 октября. Инфографика © Life.ru
Шестой тур
Заключительные матчи группового этапа состоятся с 24 по 26 ноября.
24–26 ноября: «Оренбург» — «Спартак»
24–26 ноября: «Рубин» — «Родина»
24–26 ноября: «Ахмат» — «Краснодар»
24–26 ноября: «Динамо» Москва — «Факел»
24–26 ноября: «Динамо» Махачкала — «Балтика»
24–26 ноября: «Зенит» — «Крылья Советов»
24–26 ноября: «Локомотив» — «Ростов»
24–26 ноября: «Акрон» — ЦСКА
Шестой тур. Расписание заключительного тура группового этапа Кубка России — 2026/27. Матчи состоятся 24–26 ноября и определят итоговое положение команд в группах. Инфографика © Life.ru
Пары четвёртого, пятого и шестого туров уже определены, но точное время начала матчей пока не опубликовано.
Турнирные таблицы Кубка России — 2026/27
До начала первого тура все команды имеют по ноль очков. Порядок клубов в таблицах пока не отражает их спортивного положения.
Обозначения:
- И — игры,
- В — победы в основное время,
- ВП — победы по пенальти,
- П — поражения в основное время,
- ПП — поражения по пенальти,
- М — мячи,
- О — очки.
Турнирная таблица Кубка России — 2026/27. Инфографика © Life.ru
Турнирная таблица Кубка России — 2026/27. Инфографика © Life.ru
Актуальные стартовые показатели команд подтверждаются официальной турнирной страницей РФС.
Как начисляются очки в Кубке России
На групповом этапе Кубка России не бывает матчей, которые заканчиваются простой ничьей. Если после 90 минут счёт равный, команды сразу проводят серию пенальти.
За победу в основное время команда получает три очка. Победа по пенальти приносит два очка, поражение по пенальти — одно. За поражение в основное время очки не начисляются.
При равенстве очков учитываются результаты личных встреч, количество побед в основное время, разница мячей, число забитых голов и дисциплинарные показатели. Если все критерии совпадут, итоговые места определят жеребьёвкой.
Кто выходит из группы Кубка России
Команды, занявшие первое и второе места, продолжают борьбу в верхней сетке Пути РПЛ.
Клуб, ставший третьим, переходит в нижнюю сетку, где встретится с представителем Пути регионов.
Команда, занявшая четвёртое место, завершает участие в Кубке России.
Что изменилось в Кубке России в сезоне-2026/27
Со второй стадии плей-офф начинается с 1/8 финала. Прежнее название «Суперфинал» больше не используется: единственная решающая встреча турнира теперь называется финалом.
В 1/8 финала Пути РПЛ первый матч на своём поле проводит команда, занявшая второе место в группе. В четвертьфиналах и полуфиналах хозяином первой встречи становится клуб, который набрал меньше очков на групповом этапе.
Первые матчи 1/8 финала Пути РПЛ запланированы на 3 марта 2027 года, ответные — на 17 марта. Четвертьфиналы пройдут 7 и 21 апреля, полуфиналы — 5 и 19 мая. Финал состоится 6 июня.
Где смотреть Кубок России — 2026/27
Прямые трансляции матчей Кубка России показывают телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. Онлайн-эфиры, записи игр, обзоры и лучшие моменты публикуются на сайтах «Матч ТВ» и Sportbox.
Точный телеканал для каждой встречи следует проверять в программе передач перед началом игрового дня. Все восемь матчей первого тура уже присутствуют в расписании трансляций «Матч ТВ».
Путь регионов Кубка России — 2026/27
Параллельно с групповым этапом клубов РПЛ проводится Путь регионов. В нём играют команды Первой и Второй лиг, любительские клубы и представители медиафутбола.
Первый раунд состоялся 28–30 июля. Второй раунд запланирован на 11–13 августа, третий — на 25–27 августа, четвёртый — на 8–10 сентября, пятый — на 14–16 октября, шестой — на 3–5 ноября.
Расписание, результаты и полная сетка Пути регионов Кубка России — 2026/27 собраны в отдельном материале Life.ru.
Частые вопросы
Когда начинается групповой этап Кубка России — 2026/27?
Первые матчи состоятся 4 августа 2026 года. «Акрон» сыграет с «Ростовом», махачкалинское «Динамо» — с «Крыльями Советов», «Родина» — с «Рубином», а «Локомотив» — с ЦСКА.
Когда играет «Спартак» в Кубке России?
Первый матч «Спартака» состоится 5 августа. Красно-белые примут «Оренбург», начало встречи — в 18:30 по московскому времени.
Когда играет «Зенит» в Кубке России?
«Зенит» начнёт турнир 5 августа домашним матчем с «Балтикой». Игра начнётся в 20:45 мск.
Когда состоится матч «Локомотив» — ЦСКА?
Московское дерби пройдёт 4 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
Сколько матчей проводят команды на групповом этапе?
Каждая команда играет шесть матчей: по одной домашней и одной гостевой встрече с каждым из трёх соперников.
Сколько команд выходит из каждой группы?
Две лучшие команды переходят в верхнюю сетку Пути РПЛ. Третья команда попадает в нижнюю сетку, четвёртая выбывает.
Бывают ли ничьи в Кубке России?
Если основное время заканчивается вничью, проводится серия пенальти. Победитель серии получает два очка, проигравший — одно.
Когда завершится групповой этап Кубка России?
Матчи шестого тура пройдут с 24 по 26 ноября 2026 года.
Когда пройдёт финал Кубка России — 2026/27?
Решающий матч состоится 6 июня 2027 года.
Кто выиграл Кубок России в прошлом сезоне?
Победителем сезона-2025/26 стал московский «Спартак», обыгравший «Краснодар» в серии пенальти.
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