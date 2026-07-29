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29 июля, 12:34

Дзюба пролетает мимо «Спартака» — клуб отказался от камбэка

Обложка © Wikipedia / V. Yevdokimov

Обложка © Wikipedia / V. Yevdokimov

«Спартак» не планирует возвращать Артёма Дзюбу спустя 11 лет после его ухода. Представители свободного агента предложили красно-белым услуги нападающего, однако клуб отказался обсуждать возможный трансфер. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

Футболист хотел продолжить карьеру в московской команде, выступающей в РПЛ. Одним из рассматриваемых вариантов стал родной для него коллектив. По данным СМИ, 37-летний форвард запросил зарплату в размере €750 тысяч в год. Эта сумма превышает его прежний заработок в «Акроне».

Сам Дзюба ранее говорил, что возвращение в «Спартак» могло бы стать красивым завершением карьеры. Он хотел вновь сыграть за красно-белых и завоевать с ними трофей.

Однако руководство клуба не увидело смысла в переговорах. По версии источника, стиль нападающего не соответствует футболу команды Хуана Карлоса Карседо. Кроме того, боссы красно-белых опасаются, что появление опытного игрока может нарушить атмосферу в коллективе.

Ветеран ЦСКА дал совет Дзюбе по выбору нового клуба
Ветеран ЦСКА дал совет Дзюбе по выбору нового клуба

Напомним, что Дзюба покинул «Акрон» после завершения сезона. За два года он провёл за тольяттинскую команду 49 матчей, забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач, став лучшим бомбардиром клуба.

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Полина Никифорова
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