Дзюба пролетает мимо «Спартака» — клуб отказался от камбэка

«Спартак» не планирует возвращать Артёма Дзюбу спустя 11 лет после его ухода. Представители свободного агента предложили красно-белым услуги нападающего, однако клуб отказался обсуждать возможный трансфер. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

Футболист хотел продолжить карьеру в московской команде, выступающей в РПЛ. Одним из рассматриваемых вариантов стал родной для него коллектив. По данным СМИ, 37-летний форвард запросил зарплату в размере €750 тысяч в год. Эта сумма превышает его прежний заработок в «Акроне».

Сам Дзюба ранее говорил, что возвращение в «Спартак» могло бы стать красивым завершением карьеры. Он хотел вновь сыграть за красно-белых и завоевать с ними трофей.

Однако руководство клуба не увидело смысла в переговорах. По версии источника, стиль нападающего не соответствует футболу команды Хуана Карлоса Карседо. Кроме того, боссы красно-белых опасаются, что появление опытного игрока может нарушить атмосферу в коллективе.

Напомним, что Дзюба покинул «Акрон» после завершения сезона. За два года он провёл за тольяттинскую команду 49 матчей, забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач, став лучшим бомбардиром клуба.