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Регион
3 августа, 15:24

Кубок России — 2026/27, Путь регионов: расписание и результаты

Оглавление
Как устроен Путь регионов Кубка России
Результаты первого раунда Пути регионов
Расписание второго раунда Пути регионов
Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27
Кто вступит в Кубок России с четвёртого раунда
Какие медиакоманды играют в Пути регионов
Чем Путь регионов отличается от Пути РПЛ
Частые вопросы

Путь регионов Кубка России 2026/27: результаты матчей, расписание раундов, медиаклубы, участники и актуальная сетка турнира.

Болельщик «Краснодара» во время матча. Обложка © Степан Ноздрев/ТАСС

Болельщик «Краснодара» во время матча. Обложка © Степан Ноздрев/ТАСС

Первый раунд Пути регионов Кубка России сезона-2026/27 завершён. Дальше прошли 2DROTS, «ФК 10», «Тосно», «Нефтяник», «СКА Ростов» и другие победители стартовых матчей. Второй раунд состоится с 11 по 13 августа, однако точные даты и время начала большинства встреч Российский футбольный союз пока не объявил.

Life.ru собрал результаты первого раунда, календарь следующих стадий и список пар второго раунда Пути регионов. Материал будет обновляться по ходу турнира.

Расписание, результаты и турнирные таблицы группового этапа Пути РПЛ собраны в отдельном материале Life.ru.

Кубок России — 2026/27: расписание, результаты и таблицы группового этапа
Кубок России — 2026/27: расписание, результаты и таблицы группового этапа

Как устроен Путь регионов Кубка России

Путь регионов проводится отдельно от группового этапа клубов Российской премьер-лиги. На его первой стадии запланированы шесть отборочных раундов, после которых турнир продолжится в формате плей-офф.

Всего в Пути регионов заявлены 86 команд: 18 клубов Первой лиги, 15 представителей Второй лиги, дивизион А, 37 команд Второй лиги, дивизион Б, и 16 любительских коллективов. В этой части Кубка России состоится 95 матчей. Клубы Первой лиги вступят в борьбу с четвёртого раунда.

В каждом отборочном раунде команды проводят один матч. Проигравший сразу покидает турнир. Если основное время завершается вничью, победителя определяют в серии пенальти.

Четыре победителя шестого раунда продолжат борьбу в нижней сетке плей-офф. Их соперниками станут четыре клуба РПЛ, занявшие третьи места в своих группах.

Результаты первого раунда Пути регионов

Первый раунд прошёл с 28 по 30 июля. Команды провели 12 матчей и забили 39 голов. Только одна встреча дошла до серии пенальти: «СКА Ростов» после ничьей 2:2 обыграл пензенский «Зенит» со счётом 6:5.

Результаты первого раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи прошли с 28 по 30 июля: команды провели 12 встреч и забили 39 голов. Инфографика © Life.ru

Результаты первого раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи прошли с 28 по 30 июля: команды провели 12 встреч и забили 39 голов. Инфографика © Life.ru

Самой результативной стала встреча «Темпа» и КДВ: томский клуб победил со счётом 4:3. Самую крупную победу одержал «Нефтяник», забивший пять мячей в ворота вернувшегося в Кубок России «Анжи».

Результат матча в Чите был определён без проведения игры. «Иркутск» отказался от участия, поэтому «СШ по футболу» получила техническую победу и вышла во второй раунд.

Расписание второго раунда Пути регионов

Матчи второго раунда пройдут с 11 по 13 августа. Пока для всех встреч указан общий трёхдневный интервал. Точные даты, время начала и расписание трансляций РФС объявит дополнительно.

Расписание второго раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи 27 пар состоятся с 11 по 13 августа, точные даты и время начала встреч будут объявлены позднее. Инфографика © Life.ru

Расписание второго раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи 27 пар состоятся с 11 по 13 августа, точные даты и время начала встреч будут объявлены позднее. Инфографика © Life.ru

Матча «Чайка» — «Нефтяник» во втором раунде не будет. «Чайка» отказалась от участия в Кубке России, поэтому «Нефтяник» автоматически прошёл в третий раунд. Там клуб из Избербаша встретится с победителем пары «Ангушт» — «Дружба».

Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27

Отборочная часть Пути регионов продлится до начала ноября. Точный состав пар следующих раундов будет определяться по результатам предыдущих стадий.

Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27: даты шести раундов турнира — от стартовых матчей в июле до определения участников плей-офф в ноябре. Инфографика © Life.ru

Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27: даты шести раундов турнира — от стартовых матчей в июле до определения участников плей-офф в ноябре. Инфографика © Life.ru

Даты всех шести раундов указаны в официальном календаре Кубка России.

Кто вступит в Кубок России с четвёртого раунда

В четвёртом отборочном раунде к победителям предыдущих стадий присоединятся представители Первой лиги. Матчи запланированы на 8–10 сентября.

В этой стадии сыграют «Урал», «Ленинградец», «СКА-Хабаровск», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Шинник», московское «Торпедо», «Енисей», «Уфа», «Нефтехимик», тульский «Арсенал», «Волга», «Велес», «Сочи», «Ротор», «Челябинск» и костромской «Спартак».

Большинство из них встретится с победителями третьего раунда. Две пары уже сформированы полностью: «Шинник» сыграет с московским «Торпедо», а «Текстильщик» — с тульским «Арсеналом».

Какие медиакоманды играют в Пути регионов

Первый раунд успешно прошли пять команд и совместных проектов, связанных с медиафутболом.

2DROTS обыграл «Орёл» со счётом 2:0. Матч стал последним в профессиональной карьере бывшего защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

Дебютировавший в Кубке России «ФК 10» победил «Космос» — 3:2. «Фанком Броук Бойз», созданный на базе кировского «Фанкома» и медиафутбольного Broke Boys, прошёл «БоМиК» — 2:1. Фёдор Смолов вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу.

Фёдор Смолов выступил за медийную команду «Фанком Броук Бойз» в матче Кубка России сезона 2026/27, отметившись результативной передачей. Фото © Роман Соколов/ТАСС

Фёдор Смолов выступил за медийную команду «Фанком Броук Бойз» в матче Кубка России сезона 2026/27, отметившись результативной передачей. Фото © Роман Соколов/ТАСС

«Красное Знамя СиндЕкат» одержало волевую победу над «Московской заставой — Кристаллом» — 3:2. «СКА Ростов» прошёл пензенский «Зенит» в серии пенальти.

Во втором раунде 2DROTS встретится с «Шумбратом», «ФК 10» — с петербургским «Динамо», «СКА Ростов» — с тамбовским «Спартаком», «Красное Знамя СиндЕкат» — с брянским «Динамо», а «Фанком Броук Бойз» — с кировским «Динамо».

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Чем Путь регионов отличается от Пути РПЛ

В Пути регионов нет групп и турнирных таблиц. Команды не набирают очки, а играют матчи на выбывание: победитель проходит в следующий раунд, проигравший завершает участие.

Путь РПЛ начинается с группового этапа. Шестнадцать команд разделены на четыре группы, проводят по шесть матчей и борются за места в верхней и нижней сетках плей-офф.

Две части Кубка России соединятся после завершения группового этапа и шести отборочных раундов. Победители шестого раунда Пути регионов встретятся с командами, занявшими третьи места в группах Пути РПЛ.

Частые вопросы

  • Когда пройдёт второй раунд Пути регионов?

Матчи состоятся с 11 по 13 августа 2026 года. Точные даты и время начала отдельных встреч РФС объявит дополнительно.

  • Кто вышел во второй раунд Пути регионов?

Во второй раунд прошли победители стартовых матчей, включая 2DROTS, «ФК 10», «Тосно», «СКА Ростов», «Нефтяник», «Фанком Броук Бойз» и «Красное Знамя СиндЕкат».

  • Почему «Нефтяник» не играет во втором раунде?

Соперником «Нефтяника» должна была стать «Чайка», но клуб отказался от участия в Кубке России. «Нефтяник» автоматически вышел в третий раунд.

  • Когда в Кубок России вступят команды Первой лиги?

Клубы Первой лиги начнут выступление с четвёртого раунда. Его матчи пройдут с 8 по 10 сентября.

  • Сколько раундов включает Путь регионов?

Первая стадия состоит из шести отборочных раундов. Шестой раунд запланирован на 3–5 ноября.

  • Что происходит при ничьей?

Если основное время заканчивается с равным счётом, победитель определяется в серии пенальти.

  • Сколько команд выйдет в плей-офф?

В нижнюю сетку плей-офф пройдут четыре победителя шестого раунда. Они сыграют с четырьмя клубами РПЛ, занявшими третьи места в своих группах.

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Марина Фещенко
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