Кубок России — 2026/27, Путь регионов: расписание и результаты
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Путь регионов Кубка России 2026/27: результаты матчей, расписание раундов, медиаклубы, участники и актуальная сетка турнира.
Болельщик «Краснодара» во время матча. Обложка © Степан Ноздрев/ТАСС
Первый раунд Пути регионов Кубка России сезона-2026/27 завершён. Дальше прошли 2DROTS, «ФК 10», «Тосно», «Нефтяник», «СКА Ростов» и другие победители стартовых матчей. Второй раунд состоится с 11 по 13 августа, однако точные даты и время начала большинства встреч Российский футбольный союз пока не объявил.
Life.ru собрал результаты первого раунда, календарь следующих стадий и список пар второго раунда Пути регионов. Материал будет обновляться по ходу турнира.
Расписание, результаты и турнирные таблицы группового этапа Пути РПЛ собраны в отдельном материале Life.ru.
Как устроен Путь регионов Кубка России
Путь регионов проводится отдельно от группового этапа клубов Российской премьер-лиги. На его первой стадии запланированы шесть отборочных раундов, после которых турнир продолжится в формате плей-офф.
Всего в Пути регионов заявлены 86 команд: 18 клубов Первой лиги, 15 представителей Второй лиги, дивизион А, 37 команд Второй лиги, дивизион Б, и 16 любительских коллективов. В этой части Кубка России состоится 95 матчей. Клубы Первой лиги вступят в борьбу с четвёртого раунда.
В каждом отборочном раунде команды проводят один матч. Проигравший сразу покидает турнир. Если основное время завершается вничью, победителя определяют в серии пенальти.
Четыре победителя шестого раунда продолжат борьбу в нижней сетке плей-офф. Их соперниками станут четыре клуба РПЛ, занявшие третьи места в своих группах.
Результаты первого раунда Пути регионов
Первый раунд прошёл с 28 по 30 июля. Команды провели 12 матчей и забили 39 голов. Только одна встреча дошла до серии пенальти: «СКА Ростов» после ничьей 2:2 обыграл пензенский «Зенит» со счётом 6:5.
Результаты первого раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи прошли с 28 по 30 июля: команды провели 12 встреч и забили 39 голов. Инфографика © Life.ru
Самой результативной стала встреча «Темпа» и КДВ: томский клуб победил со счётом 4:3. Самую крупную победу одержал «Нефтяник», забивший пять мячей в ворота вернувшегося в Кубок России «Анжи».
Результат матча в Чите был определён без проведения игры. «Иркутск» отказался от участия, поэтому «СШ по футболу» получила техническую победу и вышла во второй раунд.
Расписание второго раунда Пути регионов
Матчи второго раунда пройдут с 11 по 13 августа. Пока для всех встреч указан общий трёхдневный интервал. Точные даты, время начала и расписание трансляций РФС объявит дополнительно.
Расписание второго раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи 27 пар состоятся с 11 по 13 августа, точные даты и время начала встреч будут объявлены позднее. Инфографика © Life.ru
Матча «Чайка» — «Нефтяник» во втором раунде не будет. «Чайка» отказалась от участия в Кубке России, поэтому «Нефтяник» автоматически прошёл в третий раунд. Там клуб из Избербаша встретится с победителем пары «Ангушт» — «Дружба».
Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27
Отборочная часть Пути регионов продлится до начала ноября. Точный состав пар следующих раундов будет определяться по результатам предыдущих стадий.
Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27: даты шести раундов турнира — от стартовых матчей в июле до определения участников плей-офф в ноябре. Инфографика © Life.ru
Даты всех шести раундов указаны в официальном календаре Кубка России.
Кто вступит в Кубок России с четвёртого раунда
В четвёртом отборочном раунде к победителям предыдущих стадий присоединятся представители Первой лиги. Матчи запланированы на 8–10 сентября.
В этой стадии сыграют «Урал», «Ленинградец», «СКА-Хабаровск», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Шинник», московское «Торпедо», «Енисей», «Уфа», «Нефтехимик», тульский «Арсенал», «Волга», «Велес», «Сочи», «Ротор», «Челябинск» и костромской «Спартак».
Большинство из них встретится с победителями третьего раунда. Две пары уже сформированы полностью: «Шинник» сыграет с московским «Торпедо», а «Текстильщик» — с тульским «Арсеналом».
Какие медиакоманды играют в Пути регионов
Первый раунд успешно прошли пять команд и совместных проектов, связанных с медиафутболом.
2DROTS обыграл «Орёл» со счётом 2:0. Матч стал последним в профессиональной карьере бывшего защитника сборной России Фёдора Кудряшова.
Дебютировавший в Кубке России «ФК 10» победил «Космос» — 3:2. «Фанком Броук Бойз», созданный на базе кировского «Фанкома» и медиафутбольного Broke Boys, прошёл «БоМиК» — 2:1. Фёдор Смолов вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу.
Фёдор Смолов выступил за медийную команду «Фанком Броук Бойз» в матче Кубка России сезона 2026/27, отметившись результативной передачей. Фото © Роман Соколов/ТАСС
«Красное Знамя СиндЕкат» одержало волевую победу над «Московской заставой — Кристаллом» — 3:2. «СКА Ростов» прошёл пензенский «Зенит» в серии пенальти.
Во втором раунде 2DROTS встретится с «Шумбратом», «ФК 10» — с петербургским «Динамо», «СКА Ростов» — с тамбовским «Спартаком», «Красное Знамя СиндЕкат» — с брянским «Динамо», а «Фанком Броук Бойз» — с кировским «Динамо».
Чем Путь регионов отличается от Пути РПЛ
В Пути регионов нет групп и турнирных таблиц. Команды не набирают очки, а играют матчи на выбывание: победитель проходит в следующий раунд, проигравший завершает участие.
Путь РПЛ начинается с группового этапа. Шестнадцать команд разделены на четыре группы, проводят по шесть матчей и борются за места в верхней и нижней сетках плей-офф.
Две части Кубка России соединятся после завершения группового этапа и шести отборочных раундов. Победители шестого раунда Пути регионов встретятся с командами, занявшими третьи места в группах Пути РПЛ.
Частые вопросы
- Когда пройдёт второй раунд Пути регионов?
Матчи состоятся с 11 по 13 августа 2026 года. Точные даты и время начала отдельных встреч РФС объявит дополнительно.
- Кто вышел во второй раунд Пути регионов?
Во второй раунд прошли победители стартовых матчей, включая 2DROTS, «ФК 10», «Тосно», «СКА Ростов», «Нефтяник», «Фанком Броук Бойз» и «Красное Знамя СиндЕкат».
- Почему «Нефтяник» не играет во втором раунде?
Соперником «Нефтяника» должна была стать «Чайка», но клуб отказался от участия в Кубке России. «Нефтяник» автоматически вышел в третий раунд.
- Когда в Кубок России вступят команды Первой лиги?
Клубы Первой лиги начнут выступление с четвёртого раунда. Его матчи пройдут с 8 по 10 сентября.
- Сколько раундов включает Путь регионов?
Первая стадия состоит из шести отборочных раундов. Шестой раунд запланирован на 3–5 ноября.
- Что происходит при ничьей?
Если основное время заканчивается с равным счётом, победитель определяется в серии пенальти.
- Сколько команд выйдет в плей-офф?
В нижнюю сетку плей-офф пройдут четыре победителя шестого раунда. Они сыграют с четырьмя клубами РПЛ, занявшими третьи места в своих группах.