Кубок России — 2026/27, Путь регионов: расписание и результаты

Первый раунд Пути регионов Кубка России сезона-2026/27 завершён. Дальше прошли 2DROTS, «ФК 10», «Тосно», «Нефтяник», «СКА Ростов» и другие победители стартовых матчей. Второй раунд состоится с 11 по 13 августа, однако точные даты и время начала большинства встреч Российский футбольный союз пока не объявил.

Life.ru собрал результаты первого раунда, календарь следующих стадий и список пар второго раунда Пути регионов. Материал будет обновляться по ходу турнира.

Расписание, результаты и турнирные таблицы группового этапа Пути РПЛ собраны в отдельном материале Life.ru.

Как устроен Путь регионов Кубка России

Путь регионов проводится отдельно от группового этапа клубов Российской премьер-лиги. На его первой стадии запланированы шесть отборочных раундов, после которых турнир продолжится в формате плей-офф.

Всего в Пути регионов заявлены 86 команд: 18 клубов Первой лиги, 15 представителей Второй лиги, дивизион А, 37 команд Второй лиги, дивизион Б, и 16 любительских коллективов. В этой части Кубка России состоится 95 матчей. Клубы Первой лиги вступят в борьбу с четвёртого раунда.

В каждом отборочном раунде команды проводят один матч. Проигравший сразу покидает турнир. Если основное время завершается вничью, победителя определяют в серии пенальти.

Четыре победителя шестого раунда продолжат борьбу в нижней сетке плей-офф. Их соперниками станут четыре клуба РПЛ, занявшие третьи места в своих группах.

Результаты первого раунда Пути регионов

Первый раунд прошёл с 28 по 30 июля. Команды провели 12 матчей и забили 39 голов. Только одна встреча дошла до серии пенальти: «СКА Ростов» после ничьей 2:2 обыграл пензенский «Зенит» со счётом 6:5.

Результаты первого раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи прошли с 28 по 30 июля: команды провели 12 встреч и забили 39 голов. Инфографика © Life.ru

Самой результативной стала встреча «Темпа» и КДВ: томский клуб победил со счётом 4:3. Самую крупную победу одержал «Нефтяник», забивший пять мячей в ворота вернувшегося в Кубок России «Анжи».

Результат матча в Чите был определён без проведения игры. «Иркутск» отказался от участия, поэтому «СШ по футболу» получила техническую победу и вышла во второй раунд.

Расписание второго раунда Пути регионов

Матчи второго раунда пройдут с 11 по 13 августа. Пока для всех встреч указан общий трёхдневный интервал. Точные даты, время начала и расписание трансляций РФС объявит дополнительно.

Расписание второго раунда Пути регионов Кубка России — 2026/27. Матчи 27 пар состоятся с 11 по 13 августа, точные даты и время начала встреч будут объявлены позднее. Инфографика © Life.ru

Матча «Чайка» — «Нефтяник» во втором раунде не будет. «Чайка» отказалась от участия в Кубке России, поэтому «Нефтяник» автоматически прошёл в третий раунд. Там клуб из Избербаша встретится с победителем пары «Ангушт» — «Дружба».

Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27

Отборочная часть Пути регионов продлится до начала ноября. Точный состав пар следующих раундов будет определяться по результатам предыдущих стадий.

Календарь Пути регионов Кубка России — 2026/27: даты шести раундов турнира — от стартовых матчей в июле до определения участников плей-офф в ноябре. Инфографика © Life.ru

Даты всех шести раундов указаны в официальном календаре Кубка России.

Кто вступит в Кубок России с четвёртого раунда

В четвёртом отборочном раунде к победителям предыдущих стадий присоединятся представители Первой лиги. Матчи запланированы на 8–10 сентября.

В этой стадии сыграют «Урал», «Ленинградец», «СКА-Хабаровск», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Шинник», московское «Торпедо», «Енисей», «Уфа», «Нефтехимик», тульский «Арсенал», «Волга», «Велес», «Сочи», «Ротор», «Челябинск» и костромской «Спартак».

Большинство из них встретится с победителями третьего раунда. Две пары уже сформированы полностью: «Шинник» сыграет с московским «Торпедо», а «Текстильщик» — с тульским «Арсеналом».

Какие медиакоманды играют в Пути регионов

Первый раунд успешно прошли пять команд и совместных проектов, связанных с медиафутболом.

2DROTS обыграл «Орёл» со счётом 2:0. Матч стал последним в профессиональной карьере бывшего защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

Дебютировавший в Кубке России «ФК 10» победил «Космос» — 3:2. «Фанком Броук Бойз», созданный на базе кировского «Фанкома» и медиафутбольного Broke Boys, прошёл «БоМиК» — 2:1. Фёдор Смолов вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу.

Фёдор Смолов выступил за медийную команду «Фанком Броук Бойз» в матче Кубка России сезона 2026/27, отметившись результативной передачей. Фото © Роман Соколов/ТАСС

«Красное Знамя СиндЕкат» одержало волевую победу над «Московской заставой — Кристаллом» — 3:2. «СКА Ростов» прошёл пензенский «Зенит» в серии пенальти.

Во втором раунде 2DROTS встретится с «Шумбратом», «ФК 10» — с петербургским «Динамо», «СКА Ростов» — с тамбовским «Спартаком», «Красное Знамя СиндЕкат» — с брянским «Динамо», а «Фанком Броук Бойз» — с кировским «Динамо».

Чем Путь регионов отличается от Пути РПЛ

В Пути регионов нет групп и турнирных таблиц. Команды не набирают очки, а играют матчи на выбывание: победитель проходит в следующий раунд, проигравший завершает участие.

Путь РПЛ начинается с группового этапа. Шестнадцать команд разделены на четыре группы, проводят по шесть матчей и борются за места в верхней и нижней сетках плей-офф.

Две части Кубка России соединятся после завершения группового этапа и шести отборочных раундов. Победители шестого раунда Пути регионов встретятся с командами, занявшими третьи места в группах Пути РПЛ.

Частые вопросы

Когда пройдёт второй раунд Пути регионов?

Матчи состоятся с 11 по 13 августа 2026 года. Точные даты и время начала отдельных встреч РФС объявит дополнительно.

Кто вышел во второй раунд Пути регионов?

Во второй раунд прошли победители стартовых матчей, включая 2DROTS, «ФК 10», «Тосно», «СКА Ростов», «Нефтяник», «Фанком Броук Бойз» и «Красное Знамя СиндЕкат».

Почему «Нефтяник» не играет во втором раунде?

Соперником «Нефтяника» должна была стать «Чайка», но клуб отказался от участия в Кубке России. «Нефтяник» автоматически вышел в третий раунд.

Когда в Кубок России вступят команды Первой лиги?

Клубы Первой лиги начнут выступление с четвёртого раунда. Его матчи пройдут с 8 по 10 сентября.

Сколько раундов включает Путь регионов?

Первая стадия состоит из шести отборочных раундов. Шестой раунд запланирован на 3–5 ноября.

Что происходит при ничьей?

Если основное время заканчивается с равным счётом, победитель определяется в серии пенальти.

Сколько команд выйдет в плей-офф?