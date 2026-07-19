Смолов поставил 1,5 млн рублей на победу Аргентины в финале ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов сделал крупную ставку на финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, опубликовав скриншот.
Футболист поставил 1,5 миллиона рублей на победу аргентинцев. Коэффициент на этот исход составляет 2,23. В случае успеха южноамериканской команды Смолов получит 3,345 миллиона рублей, а чистый выигрыш составит 1,845 миллиона. Финал ЧМ-2026, в котором встретятся действующие чемпионы Европы (Испания) и обладатели Кубка Америки (Аргентина), состоится сегодня, 19 июля.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует посетить финал чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией, а также провести приём для руководства ФИФА в Trump Tower. Тем временем Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром в истории ЧМ с 22 голами, заявил, что ожидает гола Лионеля Месси в финале, несмотря на то что превзошёл его рекорд. Основные расклады перед решающим матчем собраны в материале Life.ru.
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