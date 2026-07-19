Смолов поставил 1,5 млн рублей на победу Аргентины в финале ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов сделал крупную ставку на финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, опубликовав скриншот.

Футболист поставил 1,5 миллиона рублей на победу аргентинцев. Коэффициент на этот исход составляет 2,23. В случае успеха южноамериканской команды Смолов получит 3,345 миллиона рублей, а чистый выигрыш составит 1,845 миллиона. Финал ЧМ-2026, в котором встретятся действующие чемпионы Европы (Испания) и обладатели Кубка Америки (Аргентина), состоится сегодня, 19 июля.