Касса трещит: ФИФА сказочно заработала на ЧМ-2026, билеты на финал продают по $34,5 тысячи

ФИФА объявит о рекордной прибыли в 15 миллиардов долларов от чемпионата мира этим летом, что значительно превышает запланированные показатели. Об этом сообщает The Guardian.

Изначально руководство организации прогнозировало доходы в 11 миллиардов долларов. Значительную часть увеличения, по данным источников, обеспечили сфера услуг и вторичный рынок билетов, где цены значительно выше. ФИФА получает 15 процентов от покупателя и ещё 15 процентов от продавца на перепродаже.

Такой финансовый успех укрепит позиции президента организации Джанни Инфантино, особенно на фоне недавнего скандала с отменой красной карточки американскому форварду Фоларину Балогану. Несмотря на недовольство европейских федераций, Инфантино уже заручился более чем двумя сотнями обещаний поддержки на выборах в марте, а перспектива дополнительных выплат удержит недовольных от публичной критики.

Рекордная выручка также повышает шансы США провести следующий турнир. Президент Штатов Дональд Трамп уже предложил снова выбрать Америку, на этот раз без Канады и Мексики. А пока VIP-билеты на финал Испания — Аргентина продаются по 34,5 тысячи долларов с человека.

К слову, ФИФА объявила о новой традиции: футболисты и тренерский штаб победителя чемпионата мира 2026 года впервые получат чемпионские перстни. Всего изготовят 2026 пронумерованных экземпляров с сертификатами подлинности, из которых 30 предназначены игрокам и тренерам, а оставшиеся 1996 поступят в продажу как официальная лицензионная продукция. Ожидается, что размер каждого изделия подгонят под будущего владельца.