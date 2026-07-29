29-летний хавбек сборной Кабо-Верде продлил контракт с «Краснодаром»

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини останется в «Краснодаре» до лета 2029 года. О подписании нового контракта с игроком объявила пресс-служба клуба.

«Я безмерно благодарен клубу за доверие. Чувствую себя в «Краснодаре» как дома, впереди три года нового контракта. Сфокусируюсь на том, чтобы помочь клубу добиться всех наших целей», — ответил он.

Трудовой договор с 29-летним хавбеком рассчитан до 30 июня 2029 года. За время выступлений за «быков» Ленини провёл 119 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В сезоне-2024/25 футболист стал чемпионом России в составе краснодарского клуба.

Напомним, что полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини был признан лучшим игроком матча чемпионата мира против Уругвая. Встреча в Майами завершилась боевой ничьей со счётом 2:2. 29-летний опорный хавбек нанёс результативный удар со штрафного, забив первый гол в истории своей национальной команды на мировых первенствах. На 70-й минуте Ленини уступил место на поле партнёру. Этот мяч стал для него 4-м в 33 матчах за сборную.