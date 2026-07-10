Бразильский полузащитник Кристиан подписал контракт с клубом «Краснодар»

Бразильский полузащитник Кристиан официально стал игроком футбольного клуба «Краснодар», подписав контракт до 30 июня 2030 года. О состоявшемся трансфере объявила пресс-служба российской команды.

Футболист, чьё полное имя Кристиан Алберто Алвес Кардозо, родился 19 декабря 2000 года в муниципалитете Жундиаи. Его профессиональная карьера стартовала в «Атлетико Паранаэнсе», за который он на протяжении пяти лет отыграл 220 матчей, записав на свой счёт 26 забитых мячей и девять голевых передач. В 2021 году игрок вместе с клубом дошёл до финала Кубка Бразилии и стал обладателем Южноамериканского кубка.

В начале 2025 года Кристиан перебрался в «Крузейро», где его результативность возросла. В новой команде за 80 проведённых встреч он отличился 13 раз. Именно из этого клуба в начале июля 2026 года «Краснодар» и оформил трансфер 25-летнего бразильца. За российский коллектив спортсмен будет выступать под 18-м номером.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» объявил о приобретении колумбийского защитника Кевина Андраде у калининградской «Балтики». Трудовой договор с игроком подписан на длительный срок и будет действовать вплоть до окончания сезона 2030/31 годов. Футболист появился на свет 16 июня 1999 года в колумбийском городе Кали и является воспитанником местного клуба «Америка».