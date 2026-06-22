Полузащитник «Краснодара» Ленини стал лучшим игроком матча Кабо-Верде — Уругвай

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини признан лучшим игроком встречи чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на понедельник дебютанты мирового первенства разошлись миром с уругвайцами в Майами — 2:2. Опорный хавбек нанёс результативный удар со штрафного и забил первый гол в истории сборной Кабо-Верде на ЧМ. На 70-й минуте Ленини уступил место на поле партнёру.

29-летний футболист защищает цвета «Краснодара» с 2022 года. В завершившемся сезоне он помог клубу завоевать серебряные медали и выйти в финал Кубка России. Гол в ворота южноамериканцев стал для хавбека четвёртым в 33 проведённых встречах за национальную команду.

Нынешний розыгрыш Кубка мира впервые принимают сразу три государства: США, Канада и Мексика. Состав участников расширен до 48 сборных. Турнир продлится до 19 июля.

Перед заключительным туром в группе H сложилась следующая ситуация: Испания лидирует с 4 очками, Кабо-Верде и Уругвай делят вторую и третью строчки, имея по 2 очка, а замыкает квартет Саудовская Аравия с 1 очком. В решающих матчах, которые пройдут в ночь на 27 июня, Уругвай сыграет с Испанией, а африканская сборная Кабо-Верде встретится с Саудовской Аравией. Чемпионат мира с участием 48 команд финиширует 19 июля.