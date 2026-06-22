Мать вратаря Кабо-Верде Возиньи посетила первый матч на ЧМ после выдачи визы

Мать голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи наконец-то посетила свой первый матч на чемпионате мира. Женщину заметили на трибунах Hard Rock Stadium в Майами, где африканская команды играла с Уругваем. Визу в США ей выдали в ускоренном порядке.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил в соцсети X, что поможет женщине успеть на турнир. Поводом стала успешная игра её сына во встрече с испанцами.

Перед игрой с Уругваем мама вратаря записала напутствие для команды прямо из офиса ФИФА. Для неё провели экскурсию как для особенной гостьи. В обращении к сборной она сказала: «Мои мальчики, целую вас».

Слова женщины помогли сборной сотворить вторую сенсацию на турнире — футболисты Кабо-Верде сыграли вничью с Уругваем со счётом 2:2 и имеют отличные шансы на выход в плей-офф.

Напомним, в матче первого тура группы H в Атланте африканская сборная сыграла вничью с Испанией 0:0. Сорокалетний вратарь отразил семь ударов, и его признали лучшим игроком встречи. После финального свистка мужчина расплакался и рассказал прессе, что его маму не пустили в Штаты из-за проблем с документами.

Турнирная ситуация в группе H перед последним туром следующая: Испания с 4 очками возглавляет таблицу. Кабо-Верде и Уругвай, имея по 2 очка, делят второе-третье места. Замыкает квартет Саудовская Аравия, набравшая 1 очко. В решающих матчах, которые пройдут в ночь на 27 июня, Уругвай встретится с Испанией, а африканская команда (Кабо-Верде) сразится с Саудовской Аравией. Мундиаль с участием 48 сборных завершится 19 июля.