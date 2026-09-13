«Спартак» всухую разгромил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ
Обложка © ТАСС / Павел Селезнев
Московский «Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 3:0 в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Лукойл Арене» при 29 834 зрителях.
Счёт на 26-й минуте открыл Жедсон Фернандеш. После перерыва преимущество красно-белых с пенальти увеличил Пабло Солари, отличившийся на 55-й минуте.
Точку в матче на 89-й минуте поставил Никита Массалыга — 3:0. Уже в компенсированное время «Ростов» остался в меньшинстве: Константин Кучаев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Эсекьель Барко попал в заявку «Спартака», но участия во встрече не принял. Ранее у аргентинского полузащитника диагностировали бронхит.
После восьми матчей красно-белые набрали 16 очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы. У «Ростова» осталось восемь баллов — команда занимает 12-е место. Следующий матч РПЛ «Спартак» проведёт 16 сентября дома против воронежского «Факела». «Ростов» 17 сентября примет московское «Динамо».
Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА победил «Локомотив» со счётом 3:2. Встреча прошла на «ВЭБ Арене», где в тот день под своды стадиона подняли майку Сергея Перхуна.
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