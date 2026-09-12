ЦСКА поднял под своды стадиона майку Сергея Перхуна с номером 16

ЦСКА поднял под своды домашней арены футболку бывшего вратаря команды Сергея Перхуна с номером 16. Об этом московский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

В августе исполнилось 25 лет со дня гибели голкипера. Номер 16 был выведен из обращения ещё раньше, а теперь майку закрепили под сводами стадиона как дань памяти футболисту.

Перхун перешёл в ЦСКА из молдавского «Шерифа» в январе 2001 года. За армейцев он успел провести 13 матчей, пропустил шесть мячей и семь раз сыграл «на ноль».

18 августа 2001 года в матче чемпионата России против махачкалинского «Анжи» вратарь столкнулся с нападающим Будуном Будуновым. Перхун получил тяжёлую черепно-мозговую травму и умер спустя десять дней от отёка мозга.

Перед домашним матчем ЦСКА с казанским «Рубином» символический удар по мячу должны нанести вдова и дочь Перхуна. Игра восьмого тура РПЛ пройдёт 12 сентября на «ВЭБ Арене».

Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 3:2 и поднялся на второе место в РПЛ. Матч прошёл на домашней «ВЭБ Арене», где теперь под своды подняли майку Сергея Перхуна. После пяти туров армейцы тогда шли без поражений и набрали 11 очков.