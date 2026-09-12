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Опубликовано 12 сентября, 14:41

ЭСК РФС признала ошибкой неназначенный пенальти в матче «Зенит» — ЦСКА

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Главный арбитр матча «Зенит» — ЦСКА Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев в компенсированное время время матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 5 сентября. К такому выводу большинством голосов пришла экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Спорный эпизод произошёл на 93-й минуте при счёте 1:1. Защитник ЦСКА Матеус Рейс попал локтем в лицо нападающему петербуржцев Александру Соболеву, однако Прокопов не указал на 11-метровую отметку.

«Действие Матеуса Рейса было безрассудным. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение за безрассудное поведение», — говорится в решении ЭСК РФС.

Позиция ЭСК подтверждает ошибку арбитра, но не меняет результат матча и распределение очков в турнирной таблице.

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Напомним, «Зенит» попросил Экспертно-судейскую комиссию РФС разобрать два эпизода матча с ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой армейцев со счётом 2:1. Петербургский клуб попросил оценить пенальти, который судья назначил в концовке второго тайма. Перед этим нападающий «Зенита» Александр Соболев ударил локтем в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова. Второе обращение касается эпизода у ворот ЦСКА при счёте 1:1. Защитник армейцев Матеус Рейс во время борьбы с Дугласом Сантосом попал локтём по лицу Соболева. Арбитр пенальти в этом случае не назначил.

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Татьяна Миссуми
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