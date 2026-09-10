Дуглас Сантос из «Зенита» вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи

Возвращение Дугласа Сантоса в сборную Бразилии состоялось спустя девять лет после его последнего вызова. Защитник петербургского «Зенита» вошёл в состав команды Карло Анчелотти на три товарищеские встречи. Об этом сообщили в пресс-службе федерации футбола страны.

Бразильцы дважды сыграют с Австралией — 25 сентября в Таунсвилле и 29 сентября в Брисбене. 3 октября команда проведёт первый в своей истории матч против Индии в Калькутте. Всего Анчелотти включил в заявку 26 футболистов, десять из них представляют бразильские клубы.

Для 31-летнего Дугласа Сантоса этот вызов стал первым с 2016 года. В том же году он вместе со сборной выиграл олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро, завоевав первое в истории Бразилии олимпийское золото в мужском футболе. Единственный матч за главную команду страны защитник провёл 29 мая 2016 года против Панамы — бразильцы победили со счётом 2:0. После Олимпиады футболист рассчитывал продолжить выступления за национальную команду, однако новых приглашений не получил.

В «Зените» бразилец выступает с 2019 года. За петербургский клуб он пять раз выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и четырёх Суперкубков страны. Сам Сантос связывает нынешний вызов с постоянной работой в клубе, несмотря на отсутствие у команды возможности выступать в еврокубках.

Ранее «Зенит» попросил Экспертно-судейскую комиссию РФС разобрать два эпизода матча с ЦСКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой армейцев со счётом 2:1. Клуб попросил оценить пенальти, который судья назначил в концовке второго тайма. Перед этим нападающий «Зенита» Александр Соболев ударил локтём в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова. Второе обращение касается эпизода у ворот ЦСКА при счёте 1:1. Защитник армейцев Матеус Рейс во время борьбы с Дугласом Сантосом попал локтём по лицу Соболева.