«Спортинг» победил «Галатасарай» со счётом 3:1 в ЛЧ, Батраков отыграл 64 минуты

«Спортинг» начал выступление в Лиге чемпионов с победы над «Галатасараем» со счётом 3:1. Турецкая команда первой открыла счёт в Лиссабоне, однако хозяева ещё до перерыва восстановили равновесие, а после паузы забили дважды.

«Галатасарай» на шестой минуте вышел вперёд. После вбрасывания мяч несколько раз отскочил в штрафной площади «Спортинга», а после касания Лукаса Торрейры попал в Гонсалу Инасиу и оказался в воротах. Гол записали как автогол защитника португальского клуба. «Спортинг» постепенно выровнял ход встречи. На 27-й минуте Максимилиано Араухо сделал подачу в штрафную, защитники гостей не смогли вынести мяч, и Жени Катамо пробил без шансов для Угурджана Чакыра — 1:1. До конца первого тайма команды больше не забивали.

После перерыва хозяева добавили в активности и вскоре добились перелома. На 54-й минуте Луис Суарес заработал пенальти, сам же подошёл к точке и вывел «Спортинг» вперёд. Для колумбийского нападающего этот гол стал пятым в сезоне-2026/27. Окончательный счёт установил Родриго Саласар. Полузащитник на 63-й минуте великолепно исполнил штрафной с левой стороны и отправил мяч в верхний угол ворот «Галатасарая». Этот эпизод УЕФА признал лучшим моментом матча, а самого Саласара — игроком встречи. Российский полузащитник турецкой команды Алексей Батраков был на поле изначально, но ушёл на 64-й минуте, так и не достигнув результативных действий.

После третьего гола лиссабонцы контролировали ситуацию и не позволили сопернику вернуться в игру. «Галатасарай» владел мячом, однако не сумел создать достаточно опасных моментов у ворот Руя Силвы. «Спортинг» набрал первые три очка в общем этапе Лиги чемпионов. Следующий матч турнира команда проведёт 13 октября на выезде против «Ланса». «Галатасарай» в тот же день примет «Барселону».

Ранее «Ливерпуль» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счётом 2:1. Первым счёт открыл «Атлетико». Матч прошёл на домашнем стадионе английского клуба. На 17-й минуте отличился Маркос Льоренте. «Ливерпуль» отыгрался перед перерывом. На 40-й минуте мяч забил Доминик Собослаи. В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Каждая команда проведёт по восемь матчей. Восемь лучших коллективов напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковом раунде.