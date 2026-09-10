ПСЖ с Сафоновым разгромил «Слован» со счётом 6:1 в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» начал общий этап Лиги чемпионов с уверенной победы над братиславским «Слованом». Встреча в Париже завершилась со счётом 6:1.

Хозяева быстро перехватили инициативу и ещё в первом тайме сняли основные вопросы о победителе. Усман Дембеле открыл счёт на 17-й минуте, а вскоре удвоил преимущество парижан. Ещё до перерыва Ферран Торрес довёл разницу до трёх мячей. После возобновления игры испанец продолжил разгром гостей. Торрес забил на 47-й минуте, а спустя десять минут оформил хет-трик — таким образом, к середине второго тайма ПСЖ вёл уже 5:0.

«Слован» сумел ответить одним голом. Сулейман Камара на 58-й минуте получил передачу от Тиграна Барсегяна и пробил в верхний угол ворот Матвея Сафонова. В концовке Фабиан Руис воспользовался подачей после углового и на 87-й минуте забил шестой мяч ПСЖ. Финальный свисток зафиксировал победу французского клуба со счётом 6:1. Главными героями встречи стали Дембеле, оформивший дубль, и Торрес, забивший трижды.

А ранее мадридский «Реал» начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов с победы над «Интером». На «Сантьяго Бернабеу» команда обыграла итальянского чемпиона со счётом 2:1. Французский нападающий Мбаппе открыл счёт ударом из штрафной и забил свой 71-й мяч в главном еврокубковом турнире. Это позволило ему догнать Рауля в историческом списке бомбардиров Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Преимущество хозяев вскоре стало двукратным, причём второй гол получился для «Интера» особенно болезненным.