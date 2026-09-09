Лига чемпионов 9 сентября 2026: расписание матчей, время начала и где смотреть
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Матчи Лиги чемпионов 9 сентября 2026 года: Барселона — Фейеноорд, Ливерпуль — Атлетико, Наполи — Арсенал и другие. Время начала и где смотреть ЛЧ.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Расписание матчей Лиги чемпионов на 9 сентября
Время московское:
- 19:45 — «Барселона» — «Фейеноорд»;
- 19:45 — «Штутгарт» — «Викинг»;
- 22:00 — «Ливерпуль» — «Атлетико»;
- 22:00 — ПСЖ — «Слован»;
- 22:00 — «Спортинг» — «Галатасарай»;
- 22:00 — «Наполи» — «Арсенал».
Где смотреть матчи Лиги чемпионов 9 сентября
Официальные трансляции Лиги чемпионов в России показывает онлайн-платформа Okko. Для просмотра прямых эфиров требуется подписка. Платформа заявляет показ всех матчей ЛЧ сезона-2026/27.
Лига чемпионов сезона-2026/27 стартовала 8 сентября. Life.ru собрал в одном месте расписание и результаты матчей ЛЧ, календарь общего этапа и плей-офф, список участников, формат турнира и информацию о трансляциях в России.
Больше новостей о турнирах, спортсменах и громких событиях на кортах — в разделе «Спорт» на Life.ru.