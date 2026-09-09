Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 09:12
Обновлено 9 сентября, 14:52

Лига чемпионов 9 сентября 2026: расписание матчей, время начала и где смотреть

Оглавление
Расписание матчей Лиги чемпионов на 9 сентября
Где смотреть матчи Лиги чемпионов 9 сентября

Матчи Лиги чемпионов 9 сентября 2026 года: Барселона — Фейеноорд, Ливерпуль — Атлетико, Наполи — Арсенал и другие. Время начала и где смотреть ЛЧ.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Расписание матчей Лиги чемпионов на 9 сентября

Время московское:

  • 19:45 — «Барселона» — «Фейеноорд»;
  • 19:45 — «Штутгарт» — «Викинг»;
  • 22:00 — «Ливерпуль» — «Атлетико»;
  • 22:00 — ПСЖ — «Слован»;
  • 22:00 — «Спортинг» — «Галатасарай»;
  • 22:00 — «Наполи» — «Арсенал».

Где смотреть матчи Лиги чемпионов 9 сентября

Официальные трансляции Лиги чемпионов в России показывает онлайн-платформа Okko. Для просмотра прямых эфиров требуется подписка. Платформа заявляет показ всех матчей ЛЧ сезона-2026/27.

Лига чемпионов сезона-2026/27 стартовала 8 сентября. Life.ru собрал в одном месте расписание и результаты матчей ЛЧ, календарь общего этапа и плей-офф, список участников, формат турнира и информацию о трансляциях в России.

Лига чемпионов 2026/27: расписание матчей, результаты, таблица и участники
Лига чемпионов 2026/27: расписание матчей, результаты, таблица и участники

Больше новостей о турнирах, спортсменах и громких событиях на кортах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Статьи
  • Футбол
  • Лига чемпионов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar