Лига чемпионов 2026/27: расписание матчей, результаты, таблица и участники

Лига чемпионов сезона-2026/27 стартовала 8 сентября. Life.ru собрал в одном месте расписание и результаты матчей ЛЧ, календарь общего этапа и плей-офф, список участников, формат турнира и информацию о трансляциях в России.

Лига чемпионов УЕФА сезона-2026/27 вошла в основную стадию. В общем этапе играют 36 клубов, каждому предстоит провести по восемь матчей — четыре дома и четыре в гостях. Первый тур проходит с 8 по 10 сентября 2026 года, а общий этап завершится 27 января 2027-го.

Действующий победитель турнира — французский ПСЖ. Финал нынешней Лиги чемпионов состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Футболисты ПСЖ празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото © Franck Fife/Pool Photo via AP

Результаты Лиги чемпионов 8 сентября 2026 года

В первый игровой день общего этапа ЛЧ состоялись шесть матчей.

Таким образом, с побед стартовали АЕК, «Астон Вилла», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Бетис» и «Реал».

Лига чемпионов сегодня, 9 сентября: расписание матчей

В среду, 9 сентября, пройдут ещё шесть матчей первого тура Лиги чемпионов. Время — московское.

Расписание матчей Лиги чемпионов на 9 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru

В числе главных матчей дня — встречи «Ливерпуля» и «Атлетико», а также «Наполи» и «Арсенала». «Барселона» начинает общий этап домашним матчем против «Фейеноорда».

Лига чемпионов 9 сентября: расписание всех матчей и где смотреть, — в отдельном материале Life.ru.

Расписание Лиги чемпионов на 10 сентября

Первый тур завершится в четверг, 10 сентября.

Расписание матчей Лиги чемпионов на 10 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru

Календарь Лиги чемпионов 2026/27

Общий этап состоит из восьми туров и продлится до конца января.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27: даты всех восьми туров. Инфографика © Life.ru

В заключительном, восьмом туре все 36 участников проведут матчи 27 января.

Турнирная таблица Лиги чемпионов 2026/27

Все 36 участников находятся в одной общей таблице. За победу команда получает три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.

После матчей 8 сентября по три очка набрали:

Турнирная таблица Лиги чемпионов 2026/27 после матчей 8 сентября. Инфографика © Life.ru

Окончательное положение после первого тура сформируется после матчей 10 сентября.

Как проходит Лига чемпионов: новый формат

В Лиге чемпионов больше нет привычных групп по четыре команды. Все 36 клубов объединены в одну таблицу.

Каждая команда проводит восемь матчей против восьми разных соперников: четыре дома и четыре на выезде.

По итогам общего этапа:

места 1–8 выходят напрямую в 1/8 финала;

выходят напрямую в 1/8 финала; места 9–24 играют стыковые матчи плей-офф;

играют стыковые матчи плей-офф; места 25–36 заканчивают выступление в еврокубках.

В отличие от старого формата, выбывшие из Лиги чемпионов команды не переходят в Лигу Европы.

Кто играет в Лиге чемпионов 2026/27: все 36 участников

В общий этап вышли:

Англия: «Арсенал», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед».

Испания: «Атлетико», «Барселона», «Бетис», «Реал Мадрид», «Вильяреал».

Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Штутгарт».

Италия: «Комо», «Интер», «Наполи», «Рома».

Франция: ПСЖ, «Ланс», «Лилль».

Нидерланды: «Фейеноорд», ПСВ.

Норвегия: «Будё-Глимт», «Викинг».

Португалия: «Порту», «Спортинг».

Турция: «Фенербахче», «Галатасарай».

Футболист «Манчестер Сити» во время матча Лиги чемпионов. Фото © AP Photo/Luis Vieira

Также участвуют АЕК Афины из Греции, ЛАСК из Австрии, «Брюгге» из Бельгии, «Славия» из Чехии, «Слован» из Словакии, «Сабах» из Азербайджана и «Шахтёр» из Украины.

Есть ли российские клубы в Лиге чемпионов 2026/27

Нет. Российские футбольные клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях УЕФА, поэтому представителей России в Лиге чемпионов сезона-2026/27 нет.

Где смотреть Лигу чемпионов 2026/27 в России

Официальные трансляции Лиги чемпионов на территории России доступны в Okko. Платформа показывает матчи клубных турниров УЕФА, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Для просмотра прямых эфиров требуется подписка.

Okko подтверждает, что показывает все матчи Лиги чемпионов сезона-2026/27; трансляции и записи доступны пользователям на территории России и Беларуси.

Матчи первого тура начинаются преимущественно в 19:45 и 22:00 по московскому времени.

Когда плей-офф Лиги чемпионов 2026/27

После общего этапа турнир продолжится в феврале 2027 года.

Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2026/27: даты стыковых матчей, 1/8, четвертьфиналов, полуфиналов и финала. Инфографика © Life.ru

Где и когда пройдёт финал Лиги чемпионов 2027

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 5 июня 2027 года в Мадриде. Матч примет стадион «Метрополитано», домашняя арена мадридского «Атлетико».

Для стадиона это будет второй финал главного европейского клубного турнира: в 2019 году здесь «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счётом 2:0.

Частые вопросы о Лиге чемпионов 2026/27

Когда началась Лига чемпионов 2026/27?

Квалификация стартовала 7 июля 2026 года, а общий этап — 8 сентября.

Сколько команд играет в Лиге чемпионов?

В общем этапе участвуют 36 клубов.

Сколько матчей играет каждая команда?

По восемь: четыре дома и четыре на выезде.

Кто выходит в плей-офф Лиги чемпионов?

Первые восемь команд выходят напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место разыгрывают ещё восемь путёвок в стыковых матчах.

Где смотреть Лигу чемпионов в России?

Официальные трансляции доступны на платформе Okko.

Есть ли российские команды в ЛЧ-2026/27?

Нет, российские клубы не участвуют в соревнованиях УЕФА.

Когда финал Лиги чемпионов 2027?

5 июня 2027 года.