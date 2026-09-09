Лига чемпионов 2026/27: расписание матчей, результаты, таблица и участники
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Лига чемпионов 2026/27: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, 36 участников, календарь общего этапа и плей-офф, где смотреть ЛЧ в России.
Лига чемпионов 2026/27: расписание матчей, результаты, турнирная таблица и календарь турнира. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Лига чемпионов сезона-2026/27 стартовала 8 сентября. Life.ru собрал в одном месте расписание и результаты матчей ЛЧ, календарь общего этапа и плей-офф, список участников, формат турнира и информацию о трансляциях в России.
Лига чемпионов УЕФА сезона-2026/27 вошла в основную стадию. В общем этапе играют 36 клубов, каждому предстоит провести по восемь матчей — четыре дома и четыре в гостях. Первый тур проходит с 8 по 10 сентября 2026 года, а общий этап завершится 27 января 2027-го.
Действующий победитель турнира — французский ПСЖ. Финал нынешней Лиги чемпионов состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Футболисты ПСЖ празднуют победу в Лиге чемпионов. Фото © Franck Fife/Pool Photo via AP
Результаты Лиги чемпионов 8 сентября 2026 года
В первый игровой день общего этапа ЛЧ состоялись шесть матчей.
- АЕК Афины — ЛАСК — 1:0
- «Брюгге» — «Астон Вилла» — 2:3
- «Боруссия» Дортмунд — «Вильяреал» — 3:2
- «Порту» — «Манчестер Сити» — 0:2
- «Лилль» — «Бетис» — 2:3
- «Реал Мадрид» — «Интер» — 2:1
Таким образом, с побед стартовали АЕК, «Астон Вилла», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Бетис» и «Реал».
Лига чемпионов сегодня, 9 сентября: расписание матчей
В среду, 9 сентября, пройдут ещё шесть матчей первого тура Лиги чемпионов. Время — московское.
Расписание матчей Лиги чемпионов на 9 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru
В числе главных матчей дня — встречи «Ливерпуля» и «Атлетико», а также «Наполи» и «Арсенала». «Барселона» начинает общий этап домашним матчем против «Фейеноорда».
Лига чемпионов 9 сентября: расписание всех матчей и где смотреть, — в отдельном материале Life.ru.
Расписание Лиги чемпионов на 10 сентября
Первый тур завершится в четверг, 10 сентября.
Расписание матчей Лиги чемпионов на 10 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru
Календарь Лиги чемпионов 2026/27
Общий этап состоит из восьми туров и продлится до конца января.
Календарь общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27: даты всех восьми туров. Инфографика © Life.ru
В заключительном, восьмом туре все 36 участников проведут матчи 27 января.
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2026/27
Все 36 участников находятся в одной общей таблице. За победу команда получает три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.
После матчей 8 сентября по три очка набрали:
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2026/27 после матчей 8 сентября. Инфографика © Life.ru
Окончательное положение после первого тура сформируется после матчей 10 сентября.
Как проходит Лига чемпионов: новый формат
В Лиге чемпионов больше нет привычных групп по четыре команды. Все 36 клубов объединены в одну таблицу.
Каждая команда проводит восемь матчей против восьми разных соперников: четыре дома и четыре на выезде.
По итогам общего этапа:
- места 1–8 выходят напрямую в 1/8 финала;
- места 9–24 играют стыковые матчи плей-офф;
- места 25–36 заканчивают выступление в еврокубках.
В отличие от старого формата, выбывшие из Лиги чемпионов команды не переходят в Лигу Европы.
Кто играет в Лиге чемпионов 2026/27: все 36 участников
В общий этап вышли:
Англия: «Арсенал», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед».
Испания: «Атлетико», «Барселона», «Бетис», «Реал Мадрид», «Вильяреал».
Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Штутгарт».
Италия: «Комо», «Интер», «Наполи», «Рома».
Франция: ПСЖ, «Ланс», «Лилль».
Нидерланды: «Фейеноорд», ПСВ.
Норвегия: «Будё-Глимт», «Викинг».
Португалия: «Порту», «Спортинг».
Турция: «Фенербахче», «Галатасарай».
Футболист «Манчестер Сити» во время матча Лиги чемпионов. Фото © AP Photo/Luis Vieira
Также участвуют АЕК Афины из Греции, ЛАСК из Австрии, «Брюгге» из Бельгии, «Славия» из Чехии, «Слован» из Словакии, «Сабах» из Азербайджана и «Шахтёр» из Украины.
Есть ли российские клубы в Лиге чемпионов 2026/27
Нет. Российские футбольные клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях УЕФА, поэтому представителей России в Лиге чемпионов сезона-2026/27 нет.
Где смотреть Лигу чемпионов 2026/27 в России
Официальные трансляции Лиги чемпионов на территории России доступны в Okko. Платформа показывает матчи клубных турниров УЕФА, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Для просмотра прямых эфиров требуется подписка.
Okko подтверждает, что показывает все матчи Лиги чемпионов сезона-2026/27; трансляции и записи доступны пользователям на территории России и Беларуси.
Матчи первого тура начинаются преимущественно в 19:45 и 22:00 по московскому времени.
Когда плей-офф Лиги чемпионов 2026/27
После общего этапа турнир продолжится в феврале 2027 года.
Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2026/27: даты стыковых матчей, 1/8, четвертьфиналов, полуфиналов и финала. Инфографика © Life.ru
Где и когда пройдёт финал Лиги чемпионов 2027
Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 5 июня 2027 года в Мадриде. Матч примет стадион «Метрополитано», домашняя арена мадридского «Атлетико».
Для стадиона это будет второй финал главного европейского клубного турнира: в 2019 году здесь «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Частые вопросы о Лиге чемпионов 2026/27
Когда началась Лига чемпионов 2026/27?
Квалификация стартовала 7 июля 2026 года, а общий этап — 8 сентября.
Сколько команд играет в Лиге чемпионов?
В общем этапе участвуют 36 клубов.
Сколько матчей играет каждая команда?
По восемь: четыре дома и четыре на выезде.
Кто выходит в плей-офф Лиги чемпионов?
Первые восемь команд выходят напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место разыгрывают ещё восемь путёвок в стыковых матчах.
Где смотреть Лигу чемпионов в России?
Официальные трансляции доступны на платформе Okko.
Есть ли российские команды в ЛЧ-2026/27?
Нет, российские клубы не участвуют в соревнованиях УЕФА.
Когда финал Лиги чемпионов 2027?
5 июня 2027 года.
Где пройдёт финал ЛЧ-2027?
На стадионе «Метрополитано» в Мадриде.