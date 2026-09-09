«Реал» обыграл «Интер» со счётом 2:1 в Лиге чемпионов

«Реал Мадрид» начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов с победы над «Интером». На «Сантьяго Бернабеу» команда обыграла итальянского чемпиона со счётом 2:1. Одним из главных героев встречи стал Килиан Мбаппе, который поднялся на пятое место в списке бомбардиров.

Французский нападающий Мбаппе открыл счёт ударом из штрафной и забил свой 71-й мяч в главном еврокубковом турнире. Это позволило ему догнать Рауля в историческом списке бомбардиров Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Теперь оба футболиста делят пятое место.

Преимущество хозяев вскоре стало двукратным, причём второй гол получился для «Интера» особенно болезненным. Вратарь Жозеп Мартинес неудачно распорядился мячом после передачи Бенжамена Павара. Федерико Вальверде воспользовался подарком, отобрал мяч и спокойно закатил его в ворота. При этом преимущество «Реала» по счёту не означало полного контроля над игрой. «Интер» регулярно добирался до ворот Тибо Куртуа, который в юбилейном, 100-м для себя матче Лиги чемпионов справился с ударами Хакана Чалханоглу и Лаутаро Мартинеса. Итальянцы также попали в перекладину.

Во втором тайме мадридцы могли закрыть матч третьим голом, однако Джуд Беллингем не воспользовался выгодным моментом. Вместо этого «Интер» сократил разрыв: на 77-й минуте Карлос Аугусто отправил мяч в сетку и заставил хозяев провести концовку в обороне. Мартинес, ранее допустивший результативную ошибку, ещё до перерыва успел исправиться и несколько раз выручил «Интер». Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы команда отыгралась.

Победа принесла «Реалу» три очка на старте турнира.

Ранее мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне-2026/27 под руководством Жозе Моуринью. В четвёртом туре Ла Лиги «Реал» потерпел поражение в гостях от «Бетиса» со счётом 0:1. Победный гол был забит в конце матча. На 81-й минуте нападающий «Бетиса» Трой Пэрротт отправил мяч в ворота, и хозяева вышли вперёд. У «Реала» был шанс избежать поражения. На 87-й минуте гол Карлоса Эспи, новичка «сливочных», был отменён из-за офсайда. В компенсированное время мадридцы получили ещё один шанс сравнять счёт. Но на 90+4-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.