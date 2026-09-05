«Реал» потерпел первое поражение после возвращения Моуринью

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне-2026/27 под руководством Жозе Моуринью. В четвертом туре Ла Лиги команда на выезде уступила «Бетису» со счётом 0:1.

Единственный гол встречи был забит в концовке. На 81-й минуте нападающий «Бетиса» Трой Пэрротт отправил мяч в ворота мадридцев и вывел хозяев вперёд.

«Реал» мог избежать поражения. На 87-й минуте гол новичка «сливочных» Карлоса Эспи был отменён из-за офсайда. Уже в компенсированное время мадридцы получили ещё один шанс сравнять счёт. На 90+4-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

После четырёх туров «Бетис» и «Реал» имеют по девять очков. Команда Моуринью располагается второй благодаря дополнительным показателям, а «Бетис» занимает третью строчку. Первой идёт «Барселона», которая 6 сентября сыграет свой матч 4-го тура на выезде с «Валенсией».

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции задержали 18-летнего Клемана Л., которого подозревают в руководстве группировкой, готовившей серию ограблений и похищений. Среди возможных целей банды назывался нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.