Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 22:24

«Реал» потерпел первое поражение после возвращения Моуринью

Жозе Моуринью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realmadrid

Жозе Моуринью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realmadrid

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне-2026/27 под руководством Жозе Моуринью. В четвертом туре Ла Лиги команда на выезде уступила «Бетису» со счётом 0:1.

Единственный гол встречи был забит в концовке. На 81-й минуте нападающий «Бетиса» Трой Пэрротт отправил мяч в ворота мадридцев и вывел хозяев вперёд.

«Реал» мог избежать поражения. На 87-й минуте гол новичка «сливочных» Карлоса Эспи был отменён из-за офсайда. Уже в компенсированное время мадридцы получили ещё один шанс сравнять счёт. На 90+4-й минуте Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

После четырёх туров «Бетис» и «Реал» имеют по девять очков. Команда Моуринью располагается второй благодаря дополнительным показателям, а «Бетис» занимает третью строчку. Первой идёт «Барселона», которая 6 сентября сыграет свой матч 4-го тура на выезде с «Валенсией».

«Барселона» укрепила состав нападающим сборной Бразилии
«Барселона» укрепила состав нападающим сборной Бразилии

Ранее Life.ru рассказывал, что во Франции задержали 18-летнего Клемана Л., которого подозревают в руководстве группировкой, готовившей серию ограблений и похищений. Среди возможных целей банды назывался нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Реал Мадрид
  • Жозе Моуринью
  • ФК Бетис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar