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Опубликовано 2 сентября, 18:25

Во Франции предотвратили похищение Килиана Мбаппе

Во Франции задержали подозреваемого в подготовке похищения футболиста Мбаппе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SPORT PRESS MEDIA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SPORT PRESS MEDIA

Во Франции задержали 18-летнего Клемана Л., которого подозревают в руководстве группировкой, планировавшей серию ограблений и похищений. Среди возможных целей банды назывался нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По данным издания, молодой человек действовал в соцсетях под псевдонимом «Лестер Z» и отдавал указания сообщникам.

Помимо Мбаппе, в списке потенциальных жертв, как утверждается, были неназванный рэпер, торговец мясом и несколько предпринимателей. Подготовленные преступления удалось предотвратить.

21 августа Клеману Л. предъявили официальные обвинения по делу об ограблении часовщика, которое произошло в апреле. Вместе с ним по делу проходил один из предполагаемых сообщников.

Следователи изучили данные изъятых телефонов и пришли к выводу, что с апреля по август подозреваемые могли готовить новые нападения. Клеман был заключён под стражу и помещён в одиночную камеру. Его предполагаемый сообщник был освобождён, однако остался под судебным контролем.

Килиан Мбаппе назван худшим игроком ЧМ по оборонительным действиям
Килиан Мбаппе назван худшим игроком ЧМ по оборонительным действиям

Ранее «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» со счётом 4:1 в матче чемпионата Испании, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе — французский нападающий оформил хет-трик, забив три мяча на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Ещё один гол мадридцев на счету Винисиуса Жуниора.

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Наталья Демьянова
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