Во Франции предотвратили похищение Килиана Мбаппе
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке похищения футболиста Мбаппе
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Во Франции задержали 18-летнего Клемана Л., которого подозревают в руководстве группировкой, планировавшей серию ограблений и похищений. Среди возможных целей банды назывался нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, сообщает Le Parisien.
По данным издания, молодой человек действовал в соцсетях под псевдонимом «Лестер Z» и отдавал указания сообщникам.
Помимо Мбаппе, в списке потенциальных жертв, как утверждается, были неназванный рэпер, торговец мясом и несколько предпринимателей. Подготовленные преступления удалось предотвратить.
21 августа Клеману Л. предъявили официальные обвинения по делу об ограблении часовщика, которое произошло в апреле. Вместе с ним по делу проходил один из предполагаемых сообщников.
Следователи изучили данные изъятых телефонов и пришли к выводу, что с апреля по август подозреваемые могли готовить новые нападения. Клеман был заключён под стражу и помещён в одиночную камеру. Его предполагаемый сообщник был освобождён, однако остался под судебным контролем.
Ранее «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» со счётом 4:1 в матче чемпионата Испании, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе — французский нападающий оформил хет-трик, забив три мяча на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Ещё один гол мадридцев на счету Винисиуса Жуниора.
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