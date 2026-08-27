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27 августа, 02:19

Мбаппе оформил хет-трик в победном матче «Реала» с «Реал Сосьедадом»

Обложка © X / Kylian Mbappé

Обложка © X / Kylian Mbappé

Мадридский «Реал» устроил результативный вечер на «Сантьяго Бернабеу», разгромив «Реал Сосьедад» со счётом 4:1. Три из четырёх мячей хозяев забил Килиан Мбаппе.

Мбаппе оформил хет-трик. Видео © X / japanandkingys

Счёт открылся на 40-й минуте. Мбаппе получил низкую передачу перед штрафной, переложил мяч на левую ногу и, убрав с пути защитника, пробил по воротам. До перерыва гости успели сравнять результат — Лука Сучич отличился на 44-й минуте.

Во второй половине встречи француз снова вывел мадридцев вперёд. На 60-й минуте он сыграл в короткую стенку с Джудом Беллингхэмом, освободился от опеки и завершил комбинацию точным ударом. Винисиус увеличил разрыв на 68-й минуте, а ещё через 12 минут Мбаппе довёл дело до разгрома. Нападающий получил передачу Винисиуса с фланга и левой ногой перебросил вышедшего из ворот голкипера.

Три мяча француз забил с удивительной точностью по времени — на 40-й, 60-й и 80-й минутах. В стартовом туре чемпионата против «Эспаньола» Мбаппе не отличился, но уже во второй игре сезона стал главным героем мадридской команды.

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Напомним, Мбаппе завершил чемпионат мира 2026 года в статусе лучшего бомбардира турнира. Француз провёл восемь матчей и забил 10 мячей. Для Мбаппе это уже второй подряд титул лучшего бомбардира мирового первенства. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он также возглавил список снайперов, отличившись восемь раз.

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Тимур Хингеев
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