Обнародован полный список команд, которые выступят в общем этапе футбольной Лиги чемпионов.

26 августа состоялись заключительные ответные матчи раунда плей-офф квалификации турнира. По итогам двухматчевых противостояний путёвки в общий этап завоевали: АЕК (Греция), переигравший «Левски» из Болгарии (0:0, 4:0), норвежский «Викинг», оказавшийся сильнее хорватского «Динамо» (2:2, 3:1), турецкий «Фенербахче», одолевший «Лион» (1:1, 2:1), а также словацкий «Слован», победивший «Целе» из Словении (1:1, 2:1 после дополнительного времени).

До этого участие в основном этапе турнира себе обеспечили представители многих европейских чемпионатов: английские «Арсенал», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и «Лилль», итальянские «Интер», «Наполи», «Рома» и «Комо», испанские «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис», германские «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг» и «Штутгарт», нидерландские ПСВ и «Фейенорд», португальские «Порту» и «Спортинг», украинский «Шахтер», бельгийский «Брюгге», чешская «Славия», турецкий «Галатасарай», австрийский ЛАСК, азербайджанский «Сабах» и норвежский «Будё-Глимт».

Общий этап Лиги чемпионов включает 36 команд. Каждый из участников сыграет на этом этапе по восемь матчей: четыре в родных стенах и четыре в гостях. По итогам единой турнирной таблицы первая восьмёрка автоматически выйдет в 1/8 финала. Клубы, финишировавшие с 9-го по 24-е место, в стыковых матчах разыграют между собой оставшиеся места в плей-офф. Жеребьёвка пройдёт 27 августа в Монако.

С 2022 года российские клубы и сборные не допускаются к участию в международных турнирах. Действующим победителем Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы — является ПСЖ, за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.

«Пари Сен-Жермен» начал новый сезон чемпионата Франции с ничьей. Парижский клуб сыграл с «Ренном» со счётом 2:2. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Хозяева дважды поразили ворота ПСЖ в первом тайме: на 9-й минуте счёт открыл полузащитник Себастьян Шиманьский, ещё один гол «Ренн» забил на 38-й минуте, отличился нападающий Эстебан Леполь. Парижан спас новичок Ферран Торрес, оформивший дубль во втором тайме (71, 82-я минуты).