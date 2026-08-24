ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Ренном» в чемпионате Франции

«Пари Сен-Жермен» начал новый сезон чемпионата Франции с ничьей. Парижский клуб сыграл с «Ренном» со счётом 2:2. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

Хозяева дважды поразили ворота ПСЖ в первом тайме: на 9-й минуте счёт открыл полузащитник Себастьян Шиманьский, ещё один гол «Ренн» забил на 38-й минуте, отличился нападающий Эстебан Леполь. Парижан спас новичок Ферран Торрес, оформивший дубль во втором тайме (71, 82-я минуты).

В следующем туре ПСЖ 28 августа сыграет на выезде с «Лиллем». «Ренн» 30 августа примет дома «Ле-Ман».

Ранее Сафонов вошёл в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Россиянин занял в этом рейтинге десятое место. После перехода в парижский клуб в 2024 году Сафонов дважды выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА. Кроме того, голкипер завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок.