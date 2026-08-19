«Король пенальти»: На Западе Матвея Сафонова включили в топ-10 лучших вратарей мира

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вошёл в список лучших голкиперов мира по версии ESPN. Россиянин занял десятое место в рейтинге.

Авторы перечня назвали спорстмена «королём серий пенальти». Одним из главных доказательств этого стало выступление Сафонова в Межконтинентальном кубке, где он отразил четыре из пяти ударов с 11-метровой отметки.

Отдельно ESPN выделил статистику россиянина во французском чемпионате. В прошлом сезоне он провёл 15 матчей Лиги 1 и восемь раз сохранил ворота «сухими». Показатель в 53,3% стал лучшим среди голкиперов турнира, сыгравших не менее 15 встреч.

До этого Сафонова также включили в десятку самых дорогих вратарей мира. По версии Transfermarkt, он стал самым дорогостоящим российским футболистом (30 млн евро).

За время выступлений за ПСЖ голкипер успел собрать внушительную коллекцию трофеев. Он стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов, а также два раза завоевал Суперкубок УЕФА. В активе футболиста также победы в чемпионате и Кубке Франции, национальном Суперкубке и Межконтинентальном кубке ФИФА.

Список лучших вратарей мира по версии ESPN возглавил испанец Давид Райя из «Арсенала». Далее идут бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), итальянец Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), испанцы Унаи Симон («Атлетик») и Жоан Гарсия («Барселона»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла)», бразилец Алиссон («Ливерпуль»), португалец Диогу Кошта («Порту»), англичанин Джордан Пикфорд («Эвертон»).