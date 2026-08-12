ПСЖ с Сафоновым в воротах второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английскую «Астон Виллу» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоялась в Австрии.

В составе парижан голами отметились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. Грузинский футболист открыл счет на 20-й минуте, а Дуэ отличился во втором тайме — на 61-й. Единственный мяч «Астон Виллы» забил Брайан Мбеджо в компенсированное к первому тайму время.

Ворота ПСЖ в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Парижский клуб во второй раз подряд завоевал Суперкубок УЕФА. В 2025 году команда также стала обладателем трофея, обыграв «Тоттенхэм» в серии пенальти — 4:3 после ничьей 2:2 в основное время.

Ранее Life.ru писал, что парижане близки к покупке голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки примерно за 35 млн евро. Предполагается, что следующий сезон японец проведёт в аренде в «Ювентусе». При этом в составе ПСЖ помимо Сафонова есть вратарь Люка Шевалье. Кто-то из них команду может покинуть.