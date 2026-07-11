Грамота по «Кенгуру» и 77-е место: Французское ТВ интересовалось у родителей Сафонова его успехами в математике

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Матвей Сафонов поведал о неожиданном интересе французских журналистов к его школьному прошлому. Историей о съёмках телесюжета он поделился вместе с супругой Мариной Кондратюк в гостях у «Шоу Воли» на ТНТ.

«Они приезжали к моим родителям и спрашивали: «Что у вас есть с его детства?». Они выкатили список грамот, и я думаю, грамота Олимпиады «Кенгуру» по математике выглядела более презентабельной, чем другие. Её сняли крупным планом, и в момент, когда мы обсуждали то, что я занимался математикой уже в более старших классах и что мне нравится математика, они решили показать, что я в своём городе в России занял 77-е место. Чтобы, так сказать, развеять все «слухи», — рассказал Сафонов.

Под «развеянными слухами» в данном случае понимается именно шаблонное представление о несовместимости футбола и хорошей учёбы. Интересно то, что в школьные годы Матвей мог бы стать великим математиком, если бы не выбрал футбол. Мальчик с лёгкостью перемножал в уме огромные числа, из-за чего учительница поначалу подозревала его в списывании и ругала за отсутствие записей решения. Позже, осознав способности ученика, педагог стала давать ему более сложные задачи, с которыми он так же успешно справлялся.

Тяга к знаниям сочеталась с огромной самоотдачей на поле. Ради тренировок на базе «Краснодара» юному футболисту приходилось проделывать неблизкий путь за город с несколькими пересадками, однако трудности его не останавливали. В отличие от многих ровесников, учёбу Сафонов не бросал. Помимо математики, уже в академии клуба он серьёзно увлёкся шахматами, а в 2017 году поступил в Кубанский государственный университет на факультет педагогики, психологии и коммуникативистики, где через четыре года получил диплом бакалавра.

Ранее сообщалось, что комплект игровых джерси вратаря Матвея Сафонова, в которых он защищал ворота в полуфинале и финале Лиги чемпионов, оценили в полтора миллиона рублей. Главной ценностью лота стала футболка с матча против мюнхенской «Баварии». Нынешний владелец приобрёл её на зарубежной торговой площадке и утверждает, что на ткани в первозданном виде сохранились частицы газона, белые следы от известковой разметки и даже узнаваемый запах арены «Парк де Пренс».