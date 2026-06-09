Джерси Сафонова с матчей ЛЧ продают за 1,5 млн рублей

Коллекционные джерси Матвея Сафонова, использованные в полуфинале и финале Лиги чемпионов, выставлены на продажу. За весь комплект просят около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Mash на спорте.

Футболки Матвея Сафонова. Фото © Telegram / Mash на спорте

Лот включает майку с игры против «Баварии», которую владелец приобрёл на зарубежном аукционе. На ткани, по его словам, сохранились следы газона, белые полосы от разметки и характерный запах стадиона «Парк де Пренс». Дополнением к атрибутике стал автограф голкипера. Стоимость этого экземпляра оценена продавцом в диапазоне 700–800 тысяч рублей, учитывая его матчевое происхождение и редкость.

Вторая джерси пока размещена на иностранной онлайн-площадке и ждёт покупателя. Её готовы оперативно выкупить и доставить лично после сделки. Суммарный ценник двух предметов достигает 1,5 миллиона рублей, при этом продавец настаивает на их подлинности и игровой истории.

Ранее сообщалось, что статус самого дорогого российского футболиста перешёл к Матвею Сафонову, чья трансферная стоимость достигла 30 миллионов евро. Оценка вратаря ПСЖ выросла после перехода в парижский клуб. В 2024 году он покинул «Краснодар», за который был приобретён за 20 миллионов евро.