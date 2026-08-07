Сафонов может покинуть ПСЖ из-за темнокожего японца

ПСЖ рассматривает вариант ухода из команды Матвея Сафонова или Люки Шевалье летом 2027 года. О планах руководства парижского клуба сообщает L’Équipe.

Всему виной готовящийся трансфер японца Дзиона Судзуки. Парижане близки к покупке голкипера у «Пармы» примерно за 35 млн евро.

Предстоящий сезон 23-летний вратарь, вероятно, проведёт в «Ювентусе». Однако стратегия клуба предполагает возвращение японца через год.

Появление ещё одного претендента на пост номер один может создать серьёзную ротацию в ПСЖ. Это заставит парижан освободить место в заявке, пожертвовав кем-то из действующих игроков.

Расставание с Шевалье выглядит одним из вариантов развития событий. Альтернативный сценарий — прощание с Сафоновым, которое будет зависеть от хода конкуренции в текущем сезоне.

На данный момент первым номером команды остается российский вратарь. Шевалье потерял место в основе в январе, но не намерен сдаваться.

Француз уведомил руководство о желании остаться и вернуть статус основного голкипера. Действующий контракт связывает его с парижанами до 2030 года.

Матвей Сафонов провел выдающийся сезон-2025/26 в ПСЖ, пройдя путь от дублёра до ключевого вратаря команды и главного героя в финале Лиги чемпионов. Поворотным моментом стал решающий матч Межконтинентального кубка, где он отразил четыре пенальти, после чего закрепился в основе и помог парижанам оформить исторический европейский дубль. По итогам сезона Сафонов, признанный одной из ключевых фигур в успехах клуба, выиграл с ПСЖ чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и другие трофеи, в 25 матчах пропустив 25 голов и 12 раз отыграв «на ноль».