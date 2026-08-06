«Мальорка» — ПСЖ — 3:0: реакция на разгром и что пишут об игре Сафонова

«Мальорка» разгромила ПСЖ со счётом 3:0 в товарищеском матче в Пальма-де-Мальорке. Голы забили Зиту Лувумбу на 21-й минуте, Ян Вирджили на 40-й и Антонио Раильо на 51-й. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан и пропустил два мяча за первый тайм, после чего в перерыве уступил место Люка Шевалье.

Как прошёл матч «Мальорка» — ПСЖ

ПСЖ начал встречу с владения мячом и едва не открыл счёт: Ибрагим Мбайе попал в перекладину. Однако затем экспериментальная оборона парижан стала регулярно проигрывать соперникам пространство за спиной.

Первый гол возник после прорыва Лувумбу по правому флангу. Нападающий ушёл от Димитри Лусеа, сблизился с Сафоновым и пробил над плечом российского вратаря в ближний угол. Перед вторым мячом Илья Забарный неудачно попытался перебросить мяч через Серхи Дардера. «Мальорка» быстро доставила его Вирджили, который мягко перекинул Сафонова.

После перерыва ворота ПСЖ защищал Шевалье. Уже на 51-й минуте Раильо выиграл борьбу после углового и головой забил третий мяч. Таким образом, Сафонов пропустил два гола, а третий был забит уже после его замены.

Виноват ли Сафонов в пропущенных мячах

Главная претензия к Сафонову касается первого гола. Maxifoot поставил россиянину 3 балла из 10 и отметил, что вратарь оставил слишком много свободного пространства между собой и ближней штангой. CulturePSG также оценил его действия в этом эпизоде как неубедительные, хотя подчеркнул, что Лусеа проиграл борьбу Лувумбу и позволил ему выйти на ударную позицию.

L’Équipe обратил внимание на техническую особенность Сафонова: при обоих выходах один на один он рано опустился на колено, пытаясь сократить угол обстрела. Авторы голов воспользовались этим и направили мяч выше вратаря. Французское издание предположило, что соперники могут начать целенаправленно использовать эту манеру россиянина.

При этом считать Сафонова главным виновником поражения нельзя. Перед первым голом ошибся левый защитник, а второй начался с потери Забарного. В концовке тайма россиянин также отразил удар Адриана Фуэнтеса и не позволил «Мальорке» уйти на перерыв с ещё более крупным преимуществом.

Статистический сервис Sofascore оценил игру Сафонова в 6,3 балла. Это один из самых низких показателей в составе ПСЖ, однако худшую оценку получил Забарный — 5,9.

Что написала французская пресса о разгроме ПСЖ

Французские издания назвали поражение тяжёлым, но практически все связали его с состоянием и составом команды. Le Parisien обратил внимание, что ПСЖ приехал в Испанию без большинства ведущих игроков и фактически выставил резервный состав с большим количеством воспитанников академии.

CulturePSG констатировал, что парижане выглядели готовыми к матчу только в первые десять минут. Затем «Мальорка» получила преимущество в интенсивности, единоборствах и движении без мяча. Особенно жёсткой критике подверглись Забарный, Лукас Бералдо и Хвича Кварацхелия. Сафонову поставили в вину первый гол, но не назвали его главным источником проблем команды.

Foot Mercato охарактеризовал игру ПСЖ как полностью проваленную и отметил, что команда уступила сопернику не только физически, но и по качеству футбола. При этом тренерский штаб призвал не делать далеко идущих выводов из первого контрольного матча.

Почему ПСЖ выглядел так слабо

У разгрома есть несколько объяснений. Парижане проводили только первую неделю предсезонной подготовки, тогда как «Мальорка» начала работу раньше и подошла к встрече в значительно лучшем физическом состоянии.

ПСЖ также не мог задействовать многих футболистов, участвовавших в матчах национальных сборных. В стартовом составе появились молодые Давид Боли, Аксель Кукаба, Димитри Лусеа, Дро Фернандес, Ибрагим Мбайе и Кентен Нджанту. Нескольким воспитанникам академии пришлось играть на непривычных позициях.

Даже преимущество во владении не помогло ПСЖ контролировать игру. В первом тайме парижане владели мячом 61% времени, но уступили по ударам — 6:9, по большим голевым моментам — 0:4 и по ожидаемым голам — 0,29 против 1,31. «Мальорка» быстрее переходила из обороны в атаку и наказывала соперника за потери в центре поля.

Что сказал Луис Энрике после поражения

Луис Энрике заявил, что объективно оценивать команду по этой встрече сложно. По словам тренера, первый тайм содержал неплохие отрезки, однако ошибка при втором пропущенном мяче серьёзно осложнила ситуацию.

Испанец подчеркнул, что главной задачей матча было улучшение физических кондиций. Он также похвалил молодых футболистов за качество и отношение к игре и напомнил, что ПСЖ находится лишь на первой неделе подготовки. Полноценные выводы тренер предложил делать после возвращения игроков сборных.

Помощник Энрике Рафел Пол признал, что у команды было слишком много отсутствующих футболистов, а для некоторых участников встречи это был фактически первый полноценный день работы с общей группой. При этом он отметил, что исправлять ошибки необходимо быстро: впереди у ПСЖ первый официальный финал сезона.

Что дальше у ПСЖ

Следующий товарищеский матч ПСЖ проведёт 8 августа против «Манчестер Юнайтед» в Гётеборге. Уже 12 августа парижанам предстоит сыграть с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА. К этим встречам состав команды должен постепенно пополниться вернувшимися игроками сборных.

Коротко о матче

Кто выиграл матч «Мальорка» — ПСЖ?

«Мальорка» победила ПСЖ со счётом 3:0.

Кто забил голы?

За испанскую команду отличились Зиту Лувумбу, Ян Вирджили и Антонио Раильо.

Сколько голов пропустил Матвей Сафонов?

Сафонов провёл первый тайм и пропустил два мяча. Третий гол был забит Люка Шевалье после перерыва.

Какую оценку получил Сафонов?