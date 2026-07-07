ПСЖ купил нового вратаря в конкуренты Сафонову

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 18-летнего итальянского вратаря Алессандро Лонгони из «Милана». Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба.

Уроженец Комо подписал с парижанами контракт до 2031 года и получит 16-й номер. Лонгони родился 31 января 2008 года, в девять лет присоединился к академии «Милана», а в феврале 2024 года подписал первый профессиональный контракт. Вратарь ростом 192 см участвовал в Юношеской лиге УЕФА в составе миланской команды. Он известен надёжными действиями в воротах и хорошей игрой ногами.

В сборной Италии Лонгони выступал во всех юношеских категориях от U15 до U19, а в 2024 году стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет.

Напомним, основным вратарём ПСЖ остаётся российский голкипер Матвей Сафонов. В прошлом сезоне он помог клубу стать чемпионом Франции и выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник греческих «Салоников» Магомед Оздоев возвращается в Россию и переходит в «Краснодар». Футболист провёл за рубежом четыре сезона — один в турецком «Карагюмрюке» и три в греческом ПАОКе. В составе последнего он дважды выигрывал Кубок Греции. В обращении к болельщикам Оздоев подтвердил своё присоединение к «быкам».