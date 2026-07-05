Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии по футболу

Немецкий специалист Юрген Клопп согласился занять пост главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По его данным, стороны уже приняли принципиальное решение о сотрудничестве. При этом детали долгосрочного контракта ещё находятся на стадии обсуждения.

Последним клубом в тренерской карьере Клоппа был английский «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером мира по версии ФИФА. После ухода из «Ливерпуля» он занял должность руководителя футбольных операций в компании Red Bull.

До работы в Англии специалист возглавлял «Майнц», который впервые вывел в высший дивизион чемпионата Германии, а затем дортмундскую «Боруссию», с которой дважды выиграл Бундеслигу и завоевал Кубок Германии.

Если информация о назначении подтвердится официально, для Клоппа это станет первым опытом работы во главе национальной сборной.

Напомним, ранее руководство DFB объявило о намерении обсудить назначение Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии после ухода Юлиана Нагельсмана, проигравшего в 1/16 финала ЧМ-2026.