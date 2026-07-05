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5 июля, 11:06

Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии по футболу

Обложка © ТАСС / New York City

Обложка © ТАСС / New York City

Немецкий специалист Юрген Клопп согласился занять пост главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По его данным, стороны уже приняли принципиальное решение о сотрудничестве. При этом детали долгосрочного контракта ещё находятся на стадии обсуждения.

Последним клубом в тренерской карьере Клоппа был английский «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером мира по версии ФИФА. После ухода из «Ливерпуля» он занял должность руководителя футбольных операций в компании Red Bull.

До работы в Англии специалист возглавлял «Майнц», который впервые вывел в высший дивизион чемпионата Германии, а затем дортмундскую «Боруссию», с которой дважды выиграл Бундеслигу и завоевал Кубок Германии.

Если информация о назначении подтвердится официально, для Клоппа это станет первым опытом работы во главе национальной сборной.

Нагельсман уходит из сборной Германии по футболу после проигрыша на ЧМ
Нагельсман уходит из сборной Германии по футболу после проигрыша на ЧМ

Напомним, ранее руководство DFB объявило о намерении обсудить назначение Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии после ухода Юлиана Нагельсмана, проигравшего в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Дарья Денисова
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