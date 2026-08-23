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23 августа, 16:24

«Манчестер Сити» согласовал трансфер звезды из Марокко за 100 млн евро

Английский «Манчестер Сити» купил 18-летнего Аюба Буадди за 100 млн евро

Обложка © wikipedia.org / Bryan Berlin

Обложка © wikipedia.org / Bryan Berlin

«Манчестер Сити» согласовал с французским «Лиллем» переход 18-летнего полузащитника сборной Марокко Аюба Буадди. Стоимость трансфера может достигнуть 100 миллионов евро, сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб гарантированно заплатит за футболиста 95 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. Буадди ранее согласовал условия личного контракта, рассчитанного до лета 2031 года. При этом пока ещё «Манчестер Сити» и «Лилль» официально о завершении сделки не объявляли.

Если переход состоится, марокканец станет самым дорогим футболистом-подростком в истории Английской премьер-лиги. В минувшем сезоне Буадди провёл 30 матчей в чемпионате Франции и помог «Лиллю» занять третье место. На чемпионате мира 2026 года полузащитник вышел в стартовом составе сборной Марокко в пяти встречах, а команда дошла до четвертьфинала.

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Татьяна Миссуми
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