«Манчестер Сити» согласовал трансфер звезды из Марокко за 100 млн евро

«Манчестер Сити» согласовал с французским «Лиллем» переход 18-летнего полузащитника сборной Марокко Аюба Буадди. Стоимость трансфера может достигнуть 100 миллионов евро, сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб гарантированно заплатит за футболиста 95 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. Буадди ранее согласовал условия личного контракта, рассчитанного до лета 2031 года. При этом пока ещё «Манчестер Сити» и «Лилль» официально о завершении сделки не объявляли.

Если переход состоится, марокканец станет самым дорогим футболистом-подростком в истории Английской премьер-лиги. В минувшем сезоне Буадди провёл 30 матчей в чемпионате Франции и помог «Лиллю» занять третье место. На чемпионате мира 2026 года полузащитник вышел в стартовом составе сборной Марокко в пяти встречах, а команда дошла до четвертьфинала.

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