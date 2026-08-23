Руд ван Нистелрой пополнил тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу
Руд ван Нистелрой. Обложка © Wikipedia / Ardfern
Бывший форвард мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Нидерландов Руд ван Нистелрой получил назначение в тренерский штаб «оранжевых». Как сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза страны, он займёт должность ассистента главного тренера Хави.
Напомним, испанский специалист был утверждён на посту наставника сборной 12 августа, сменив Рональда Кумана. Действие контракта Хави рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.
Для ван Нистелроя это не первый опыт работы в тренерском штабе национальной команды: ранее он уже входил в его состав в период с 2014 по 2016 год, а также был частью тренерской группы на чемпионате Европы 2020 года. За свою игровую карьеру ван Нистелрой провёл 70 матчей за сборную, отметившись 35 забитыми мячами. На клубном уровне он защищал цвета ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».
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