Руд ван Нистелрой пополнил тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу

Для ван Нистелроя это не первый опыт работы в тренерском штабе национальной команды: ранее он уже входил в его состав в период с 2014 по 2016 год, а также был частью тренерской группы на чемпионате Европы 2020 года. За свою игровую карьеру ван Нистелрой провёл 70 матчей за сборную, отметившись 35 забитыми мячами. На клубном уровне он защищал цвета ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».