Покинувший «Аль-Хиляль» Малком перешёл в клуб «Аль-Джазира»

Малком подписал контракт с «Аль-Джазирой». Бывший нападающий петербургского «Зенита» продолжит карьеру в ОАЭ, о переходе сообщил новый клуб в соцсети Х.

Срок соглашения «Аль-Джазира» не раскрыла. Ранее саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с 29-летним футболистом.

Журналист Саша Тавольери сообщал, что Малком мог перейти в саудовскую «Аль-Дирию». Ради завершения сделки бразилец пропустил матч 1/16 финала Кубка Короля против «Аль-Раеда», который прошёл 17 августа и завершился со счётом 2:0.

Позднее футболист отказался от этого варианта и выбрал клуб из ОАЭ. По сведениям журналиста, Малкома не устраивало отношение руководства «Аль-Хиляля».

Бразилец перешёл в саудовский клуб из «Зенита» летом 2023 года. Петербургская команда получила за игрока €60 млн. Незадолго до трансфера Малком оформил российское гражданство.

За «Аль-Хиляль» нападающий провёл 139 матчей и забил 47 мячей. Вместе с командой он выиграл чемпионат Саудовской Аравии, два Кубка и два Суперкубка страны.

Ранее российский полузащитник Алексей Батраков перешёл из московского «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай». Турецкая футбольная федерация включила 21-летнего игрока в заявку нового клуба. Стороны заключили контракт на пять лет. «Галатасарай» представил новичка видеороликом с матрёшками. Батраков прошёл подготовку в академии «Локомотива» и играл за основную команду с 2024 года. За железнодорожников он провёл 84 встречи, забил 34 мяча и сделал 23 голевые передачи.