Роналду забил первый гол после свадьбы в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду забил первый гол после свадьбы. Португалец отличился в матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда».

«Аль-Наср» выиграл встречу со счётом 4:0. Один из мячей в ворота соперника забил 41-летний Роналду.

Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы и дважды победил в Лиге наций. Нападающий также установил рекорды по количеству голов за национальные команды, на чемпионатах Европы, в Лиге чемпионов и на клубных чемпионатах мира.

Португалец играет за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. Ранее он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели свадебную церемонию 11 августа в гостиной своего дома в Португалии. Дату выбрали в честь десятилетия со дня их первой встречи в Мадриде. Из-за рабочих графиков супруги отказались от масштабного праздника, однако планируют позже собрать друзей и родственников. В церемонии участвовали пятеро детей семьи. Для свадьбы Родригес выбрала белый шёлковый костюм с юбкой от «Гуччи», а Роналду надел светло-бежевый костюм. Фотографии сделал немецкий фотограф Юрген Теллер. Уже на следующий день супруги вылетели в Эр-Рияд, где футболист начал подготовку к новому сезону.