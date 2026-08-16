«Прямо в гостиной нашего дома»: Жена Роналду раскрыла детали их тихой свадьбы

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес связали себя узами брака прямо в гостиной собственного дома. Подробности церемонии раскрыл журнал Vogue.







Торжество состоялось 11 августа, в десятую годовщину первой встречи пары в Мадриде. Джорджина рассказала, что из-за плотных графиков они решили не устраивать масштабный праздник в этом году, но не хотели пропускать важную дату. Она пояснила, что большая свадьба с друзьями и родственниками состоится позже, а сейчас им хотелось чего-то по-настоящему интимного.

«Мы решили провести свадьбу в гостиной нашего дома, где мы завтракаем, обедаем и ужинаем, и где мы живём своей жизнью. Через 30 лет я хочу, чтобы дети думали: «За этим столом произошло нечто чудесное — свадебные клятвы наших родителей», — подчеркнула она.

История знакомства пары началась в далёком 2016 году. Роналду зашёл в магазин Gucci на улице Серрано вместе со старшим сыном. Джорджина тогда подменяла подругу на смене, хотя вообще не должна была работать в тот день. Она называет это судьбой.

Сейчас у пары пятеро детей: близнецы Ева и Маттео, Алана, Белла и Криштиану-младший. Джорджина подчеркнула, что дети стали главными героями свадьбы, как и в любой другой день их жизни. Роналду в свою очередь заявил, что считает Джорджину любовью всей своей жизни.

Для церемонии невеста выбрала белый шёлковый костюм с юбкой от Gucci и атласные туфли с серебряной пряжкой в виде конской уздечки. Криштиану надел сшитый на заказ светло-бежевый хлопковый костюм и лоферы. Наряды детей были выдержаны в едином стиле с образами родителей. Креативный директор бренда Демна Гвасалия признался, что работа над свадебными костюмами стала для него особенно трогательной, ведь история любви пары началась именно в бутике Gucci.

Фотографии торжества сделал Юрген Теллер. Джорджина объяснила, что не хотела типичного семейного альбома, поэтому пригласила художника, чьи снимки считает искусством.

Медового месяца у пары не будет. Уже на следующий день они вернулись в Эр-Рияд, чтобы Роналду приступил к новому сезону в клубе. Футболист отнёсся к этому спокойно и заявил, что каждый день для него теперь как медовый месяц.

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально оформили свои отношения.10 августа в Лиссабоне пара подписала брачный контракт. По условиям договора, супруги сохраняют раздельное владение имуществом. Каждый остаётся владельцем своих добрачных активов, а совместно нажитое будет распределяться по договорённости. Пара решила не менять фамилии.