Джорджина Родригес надела на свадьбу с Роналду колье с 50-каратным бриллиантом

Основатель ювелирного бренда Abelini Нилеш Рахолия рассказал о драгоценностях, которые Джорджина Родригес выбрала для свадьбы с футболистом Криштиану Роналду. Его слова приводит Daily Mail.

На церемонии модель появилась в белом наряде Gucci — шёлковой рубашке и юбке. Образ она дополнила атласными туфлями Horsebit и массивным ожерельем Chopard из коллекции Garden of Kalahari.

По словам Рахолии, центральным элементом украшения стал бриллиант весом 50 карат. Ювелир подчеркнул, что крупные камни в подобных изделиях изначально представляют собой необработанные алмазы, что, по его словам, является важной частью их ценности и происхождения.

Точную цену колье специалист назвать не смог, поскольку Chopard определяет стоимость таких изделий по запросу клиента. При этом Daily Mail оценила украшение примерно в $75 млн, что составляет около 6 млрд рублей.

Роналду и Родригес поженились 11 августа в гостиной собственного дома. Дата церемонии совпала с десятой годовщиной их первой встречи в Мадриде. По словам Родригес, из-за плотного графика пара решила пока ограничиться небольшой церемонией, а масштабное торжество для друзей и родственников провести позднее.