Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 20:05

Турецкий «Галатасарай» представил российского футболиста Батракова роликом с матрёшками

Лучший молодой игрок РПЛ Батраков перешёл из «Локомотива» в «Галатасарай»

Обложка © galatasaray.org

Обложка © galatasaray.org

Российский полузащитник Алексей Батраков продолжит карьеру в Турции. Футболист перешёл из московского «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай», сообщила пресс-служба российского клуба.

«Российский футболист Алексей Батраков перешёл из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай»», — говорится в сообщении.

Турецкая футбольная федерация внесла 21-летнего полузащитника в заявку «Галатасарая». Батраков подписал с клубом контракт на пять лет.

Стамбульская команда представила российского новичка специальным роликом с матрёшками.

Турецкий клуб удивил роликом с матрёшками. Видео © TikTok / Galatasaray

Футболист прошёл подготовку в академии «Локомотива» и выступал за основную команду с 2024 года. Он провёл за железнодорожников 84 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 23 голевые передачи. В двух последних сезонах Батраков становился лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. Вместе с «Локомотивом» он завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2025/26.

Ферран Торрес перейдёт из «Барселоны» в ПСЖ за €50 млн
Ферран Торрес перейдёт из «Барселоны» в ПСЖ за €50 млн

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Кирилл Кравцов перешёл из «Сочи» в загребское «Динамо». Хорватский клуб заключил с 24-летним футболистом контракт на четыре года. Зарплата воспитанника петербургского «Зенита» составит около €550 тыс. за сезон. В минувшем сезоне Кравцов провёл за «Сочи» 17 матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и получил три жёлтые карточки.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Локомотив
  • ФК Галатасарай
  • Алексей Батраков
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar