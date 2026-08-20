Турецкий «Галатасарай» представил российского футболиста Батракова роликом с матрёшками

Российский полузащитник Алексей Батраков продолжит карьеру в Турции. Футболист перешёл из московского «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай», сообщила пресс-служба российского клуба.

«Российский футболист Алексей Батраков перешёл из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай»», — говорится в сообщении.

Турецкая футбольная федерация внесла 21-летнего полузащитника в заявку «Галатасарая». Батраков подписал с клубом контракт на пять лет.

Стамбульская команда представила российского новичка специальным роликом с матрёшками.

Турецкий клуб удивил роликом с матрёшками. Видео © TikTok / Galatasaray

Футболист прошёл подготовку в академии «Локомотива» и выступал за основную команду с 2024 года. Он провёл за железнодорожников 84 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 23 голевые передачи. В двух последних сезонах Батраков становился лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. Вместе с «Локомотивом» он завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Кирилл Кравцов перешёл из «Сочи» в загребское «Динамо». Хорватский клуб заключил с 24-летним футболистом контракт на четыре года. Зарплата воспитанника петербургского «Зенита» составит около €550 тыс. за сезон. В минувшем сезоне Кравцов провёл за «Сочи» 17 матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и получил три жёлтые карточки.