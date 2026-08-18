Российский футболист Кирилл Кравцов перешёл из «Сочи» в загребское «Динамо»

Загребское «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Контракт российского футболиста с хорватским клубом рассчитан на четыре года.

Зарплата 24-летнего хавбека в новой команде составит около €550 тысяч за сезон. Кравцов является воспитанником петербургского «Зенита».

В минувшем сезоне полузащитник провёл 17 матчей за «Сочи» в Российской премьер-лиге, забил три мяча и получил три жёлтые карточки.

Ранее сообщалось о возможном переходе другого российского полузащитника — Алексея Батракова — из московского «Локомотива» в «Галатасарай». По имеющейся информации, стамбульский клуб согласовал с железнодорожниками трансфер футболиста за €25 млн.