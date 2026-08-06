Рекордный трансфер за €125 млн: «Реал» купил Диоманде
«Реал» официально объявил о рекордном трансфере Диоманде за €125 млн
Обложка © ТАСС / IMAGO/Sven Simon
Мадридский «Реал» объявил о переходе нападающего сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманде из немецкого «Лейпцига». Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.
Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2033 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила €125 млн. При выполнении предусмотренных бонусов она может вырасти до €135 млн, а при достижении дополнительных условий — до €140 млн.
Диоманде выступал за «Лейпциг» с 2025 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. На чемпионате мира в составе сборной Кот-д’Ивуара форвард сыграл четыре встречи и записал на свой счет одну голевую передачу. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока оценивается в €90 млн.
Также сегодня о трансфере объявил московский «Спартак». Красно-белые заключили контракт с нападающим Мирлиндом Даку, ранее выступавшим за казанский «Рубин». При этом болельщики «Спартака» выступили против перехода албанца,
заявив о несогласии с трансфером из-за позиции игрока по национальному вопросу.
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