ПСЖ — «Астон Вилла» 2:1: результат матча за Суперкубок УЕФА 2026 и как сыграл Сафонов

ПСЖ победил «Астон Виллу» со счётом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА 2026 года. Парижанам принесли победу голы Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, у английского клуба отличился 17-летний Брайан Маджо. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и сделал три сейва.

Матч прошёл 12 августа в Зальцбурге. ПСЖ второй год подряд завоевал Суперкубок УЕФА и стал лишь третьей командой в истории турнира, которой удалось защитить трофей.

ПСЖ — «Астон Вилла»: итоговый счёт и голы

ПСЖ — «Астон Вилла» — 2:1

Голы:

1:0 — Хвича Кварацхелия, 20-я минута

1:1 — Брайан Маджо, 45-я минута

2:1 — Дезире Дуэ, 61-я минута

Победный мяч Дуэ сначала был отменён из-за предполагаемого офсайда, однако после проверки VAR гол засчитали.

Как прошёл матч ПСЖ — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» не стала закрываться против действующего победителя Лиги чемпионов и уже в начале матча заставила ПСЖ много работать без мяча. Однако первый гол забили парижане.

На 20-й минуте Дезире Дуэ нашёл передачей Кварацхелию. Грузинский форвард сместился в штрафной и мощно пробил в ближний угол — 1:0.

Одним из главных героев первого тайма неожиданно стал 17-летний нападающий «Астон Виллы» Брайан Маджо. До перерыва он несколько раз угрожал воротам Сафонова, попал в штангу, а на 45-й минуте всё-таки сравнял счёт, замкнув подачу Джона Макгинна.

После перерыва «Вилла» вновь создала опасный момент: Макгинн пробил из-за пределов штрафной, но Сафонов справился. А на 61-й минуте ПСЖ снова вышел вперёд. Усман Дембеле, появившийся на поле после перерыва, вывел Дуэ к воротам, и француз отправил мяч в дальний угол.

Сначала арбитры зафиксировали офсайд, однако VAR подтвердил, что Дуэ находился в правильном положении. Именно этот гол оказался победным — 2:1.

Как сыграл Матвей Сафонов против «Астон Виллы»

Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и провёл на поле весь матч.

Российский вратарь сделал три сейва. Один из важнейших пришёлся на начало второго тайма: при счёте 1:1 Джон Макгинн опасно пробил по воротам, однако Сафонов перевёл мяч в сторону.

Единственный гол россиянин пропустил в концовке первого тайма, когда Маджо с близкого расстояния замкнул подачу Макгинна.

Для Сафонова победа стала ещё одним европейским трофеем в составе ПСЖ. В предыдущем сезоне российский голкипер также играл в финале Лиги чемпионов против «Арсенала», который парижане выиграли в серии пенальти.

Статистика матча ПСЖ — «Астон Вилла»

По официальной статистике УЕФА:

Статистика матча ПСЖ — «Астон Вилла» за Суперкубок УЕФА 2026 года. Инфографика Life.ru по данным УЕФА.

При этом «Астон Вилла» создала парижанам немало проблем, особенно в концовке первого тайма и сразу после перерыва. ПСЖ оказался эффективнее в реализации ключевых моментов.

Брайан Маджо установил рекорд Суперкубка УЕФА

Автор гола «Астон Виллы» Брайан Маджо вошёл в историю турнира.

На момент матча форварду было 17 лет и 212 дней. Он стал самым молодым футболистом, выходившим в стартовом составе матча за Суперкубок УЕФА, а затем ещё и самым молодым автором гола в истории турнира.

Предыдущий рекорд среди бомбардиров принадлежал Патрику Клюйверту.

Стартовые составы ПСЖ и «Астон Виллы»

ПСЖ:Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Аклиуш, Дуэ, Кварацхелия.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Линделёф, Пау Торрес, Матсен, Макгинн, Жоау Гомес, Камара, Хеммингс, Буэндия, Маджо.

ПСЖ второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Парижане защитили трофей, завоёванный в 2025 году. Тогда ПСЖ отыгрался со счёта 0:2 в матче с «Тоттенхэмом», добился ничьей 2:2 и победил в серии пенальти — 4:3.

Теперь ПСЖ выиграл Суперкубок второй раз в истории — и второй раз подряд.

Ранее две победы подряд удавались только двум клубам: «Милану» в 1989 и 1990 годах и мадридскому «Реалу» в 2016 и 2017 годах.

Для главного тренера парижан Луиса Энрике это уже третий Суперкубок УЕФА в карьере. До побед с ПСЖ он выигрывал турнир с «Барселоной» в 2015 году.

Life.ru угадал точный счёт матча ПСЖ — «Астон Вилла»

Перед матчем Life.ru называл ПСЖ фаворитом, но отмечал более высокую игровую готовность «Астон Виллы» и предупреждал, что встреча может оказаться для парижан сложнее, чем кажется.

Прогноз Life.ru был — победа ПСЖ со счётом 2:1. Именно с таким результатом матч и завершился.

Почему ПСЖ и «Астон Вилла» играли за Суперкубок УЕФА

В Суперкубке УЕФА встречаются победители двух главных европейских клубных турниров предыдущего сезона.

ПСЖ получил право сыграть за трофей после второй подряд победы в Лиге чемпионов. В финале сезона-2025/26 команда Луиса Энрике сыграла с «Арсеналом» 1:1 и победила в серии пенальти — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английский клуб разгромил немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0.

История встреч ПСЖ и «Астон Виллы»

До Суперкубка команды дважды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В Париже ПСЖ победил со счётом 3:1. В ответном матче в Бирмингеме «Астон Вилла» выиграла 3:2, однако по сумме двух встреч дальше прошли парижане — 5:4.

Таким образом, после финала Суперкубка у команд теперь три официальных матча: две победы ПСЖ и одна победа «Астон Виллы».

Когда и где прошёл матч ПСЖ — «Астон Вилла»

Матч за Суперкубок УЕФА состоялся 12 августа 2026 года на стадионе «Зальцбург», также известном как Red Bull Arena, в австрийском Зальцбурге.

Игра началась в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию в России показывал онлайн-кинотеатр Okko.

Кто выиграл Суперкубок УЕФА 2026 года?

Суперкубок УЕФА 2026 года выиграл ПСЖ. В матче за трофей французский клуб победил «Астон Виллу» со счётом 2:1.

Какой счёт был в матче ПСЖ — «Астон Вилла»?

Матч ПСЖ — «Астон Вилла» завершился со счётом 2:1 в пользу ПСЖ.

Кто забил в матче ПСЖ — «Астон Вилла»?

У ПСЖ забили Хвича Кварацхелия на 20-й минуте и Дезире Дуэ на 61-й. У «Астон Виллы» отличился Брайан Маджо на 45-й минуте.

Играл ли Матвей Сафонов в Суперкубке УЕФА 2026?

Да. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ, провёл весь матч и сделал три сейва.

Сколько раз ПСЖ выигрывал Суперкубок УЕФА?